Bradley Cooper pourrait incarner Barry Gibb dans le prochain biopic des Bee Gees

Pour continuer avec l’énorme et récente tendance hollywoodienne de faire des films biographiques sur des musiciens légendaires, comme Freddie Mercury et Queen avec Bohemian Rhapsody, la vie brute d’Elton John que nous avons vue dans Rocketman ou une autre qui est prévue sur David Bowie, le prochain biopic de Barry Gibb et les Bee Gees est déjà en cours de pré-production. À la surprise de tous les fans de musique et de cinéma, l’acteur A Star Is Born Bradley Cooper est mis sur la liste des interprètes possibles du célèbre musicien.

Le film est actuellement aux premiers stades de développement, avec le producteur de Bohemian Rhapsody Graham King et le studio Amblin Entertainment de Steven Spielberg parmi les producteurs. Paramount Studios est également impliqué dans la production de ce nouveau projet.

Le Daily Mail a annoncé que Cooper avait été contacté pour jouer le chanteur et guitariste des Bee Gees, Barry Gibb, et l’acteur et réalisateur de A Star Is Born est actuellement “dans des discussions informelles” sur la prise de ce rôle. La qualité d’acteur de Cooper était déjà prouvée depuis longtemps, mais quand il est parti avec Lady Gaga dans une nouvelle facette d’interprète, il a montré au monde que la musique faisait également partie de son répertoire de talents.

En plus de partager le producteur avec Bohemian Rhapsody, le biopic suivant et encore sans nom des Bee Gees, Il partagera également l’écrivain Anthony McCarten. Ce romancier et dramaturge néo-zélandais est également connu pour son travail dans de grands films tels que The Theory of Everything (2014), Darkest Hour (2017) et The Two Popes (2019). Pour ce dernier, il a remporté une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario adapté.

Un biopic Bee Gees est incroyablement excitant pour tous les amateurs de musique et de cinéma, mais avec Bradley Cooper jouant Barry Gibb, ce serait beaucoup plus intéressant. Pour l’instant, écoutons ce rôle pour lever la journée: