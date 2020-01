Bradley Whitford rejoint la tique de Lin-Manuel Miranda, tique … Boom!

Bradley Whitford se joint à Tick-tick de Lin-Manuel Miranda… Boom!

Selon Variety, l’acteur Bradley Whitford, lauréat d’un Emmy Award (L’aile ouest) a été sélectionné pour jouer en face du candidat aux Oscars Andrew Garfield dans le prochain long métrage de réalisateur de Lin-Manuel Miranda cochez, cochez… BOOM! pour Netflix. Il devrait incarner le rôle de Stephen Sondheim, qui est décrit comme le pivot de Broadway. Outre Whitford, la candidate nominée aux Golden Globe et aux Emmy Judith Light (Transparent) et le nominé aux Tony Awards Joshua Henry (Le garçon de Scottsboros) ont également été choisis pour les rôles de Rosa Stevens et Roger, respectivement.

CONNEXES: Sandra Bullock s’associe à Netflix pour une adaptation non pardonnée

D’après Jonathan Larson (Location) Spectacle autobiographique Off-Broadway du même nom, Garfield jouera Jon dans la comédie musicale. Jon, Jon, un compositeur de théâtre en herbe qui attend des tables à New York tout en écrivant Superbia, dont il espère que ce sera la grande comédie musicale américaine qui lui donnera enfin sa grande pause de carrière. Le jeune homme ressent la pression de sa petite amie Susan, qui est fatiguée de continuer à mettre sa vie en attente pour l’aspiration à la carrière de Jon. Pendant ce temps, le meilleur ami et colocataire de Jon, Michael, a renoncé à son rêve créatif et a accepté un travail publicitaire bien rémunéré sur Madison Avenue et se prépare à déménager. À l’approche de son 30e anniversaire, Jon est submergé par l’anxiété, se demandant si son propre rêve impossible en vaut le coût.

Le film mettra en vedette le nominé aux Oscars, Andrew Garfield (Le réseau social, Hacksaw Ridge), Vanessa Hudgens (High School Musical, Sucker Punch), Alexandra Shipp (Amour, Simon), et le nominé par Tony, Robin de Jesus (Les garçons du groupe).

CONNEXES: Alan Menken et Lin-Manuel Miranda taquinent une nouvelle chanson pour Little Mermaid Remake

Imaginez Entertainment Brian Grazer et Ron Howard produiront aux côtés de Julie Oh et Miranda. Steven Levenson (Cher Evan Hanson, Fosse / Verdon) adapte le scénario. Julie Larson, Levenson et Celia Costas seront les producteurs exécutifs.

Larson a remporté à titre posthume trois Tony Awards pour Location, un spectacle qui a duré une douzaine d’années pour devenir le 11e spectacle le plus long de l’histoire de Broadway. Quand Miranda a remporté son Pulitzer pour Hamilton, lui et Larson sont devenus deux des neuf créateurs de comédies musicales qui ont remporté le prix Pulitzer de théâtre.