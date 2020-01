“Brain Games” de retour pour la deuxième saison

Lors de la tournée de presse de la Winter Television Critics Association à Pasadena, le président de National Geographic Global Television Networks, Courteney Monroe, a annoncé qu’il y aurait une saison supplémentaire de «Brain Games», avec Keegan-Michael Key revenant en tant qu’hôte, était éclairée en vert avant ses débuts pour la nouvelle saison .

Tourné devant un public en studio, «Brain Games» défie certaines des plus grandes célébrités du monde à réaliser leur puissance cérébrale spéciale à travers des jeux interactifs amusants et très divertissants, des illusions et des expériences sociales qui révéleront le «pourquoi» derrière le «wow». »Le lundi 20 janvier sur le National Geographic à 8 / 7c avec deux épisodes consécutifs,« Brain Games »lance avec le couple hollywoodien préféré de tout le monde, Kristen Bell et Dax Shepard, s’affrontant dans le« Battle of the Sexes », une série de jeux conçus pour révéler comment les cerveaux des hommes et des femmes diffèrent; puis immédiatement après à 9 / 8c, Ted Danson, lauréat des Emmy et Golden Globe, apprend comment nos cerveaux distinguent les faits de la fiction.

La nouvelle saison de «Brain Games» est remplie des plus grandes célébrités du monde, dont Tiffany Haddish, Drew Brees, Jordan Peele, Meghan Trainor, Anthony Anderson, Tom Hanks, Tim Allen, Jack Black, Mark Cuban, Kevin Hart et Rebel Wilson. Avec l’aide de l’hôte Key, avec le mentaliste de renommée mondiale Lior Suchard et le correspondant de terrain et neuroscientifique Cara Santa Maria, chaque épisode livre des révélations choquantes sur la science de notre cerveau et des explications surprenantes sur les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons, ce qui en fait une télévision événement pour toute la famille. Participez au plaisir pendant que «Brain Games» révèle l’incroyable science de ce qui fait vibrer notre cerveau!

Les saisons précédentes de “Brain Games” sont maintenant disponibles sur Disney + et la nouvelle saison devrait être disponible sur Disney + une fois terminée, elle sera diffusée sur la chaîne National Geographic.

Avez-vous hâte de découvrir les nouveaux «Brain Games»?

