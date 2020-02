Brandon Reid explique au pasteur Cal Roberson pourquoi il a dit aux producteurs à vie et à Taylor Dunklin de «se lancer F *** eux-mêmes»

Brandon Reid et Taylor Dunklin ont tout de suite connu des hauts et des bas lorsqu’ils se sont mariés en tant qu’étrangers sur Lifetime’s Married at First Sight Saison 10. Le couple de Washington, D.C., ne voyait pas d’un œil à l’autre des questions comme les médias sociaux et la vie privée.

Brandon a eu du mal à filmer et a finalement explosé

pendant sa lune de miel, maudissant les producteurs à vie, sa femme et même son

castmates dans le processus. Il a également passé une partie de la lune de miel à donner à Taylor le

traitement silencieux après qu’il l’a filmé en plaisantant alors qu’il ronflait.

Dans l’épisode du 12 février de Married at First Sight, «New Wife, New Life», Brandon et Taylor ont rencontré l’un des experts de l’émission, le pasteur Cal Roberson, pour discuter de tout ce qui s’est passé.

Taylor Dunklin | MAFS Lifetime via Instagram

Taylor a dit qu’elle ne tolérerait pas à nouveau le “manque de respect” de Brandon

Alors que les autres couples de Marié à la première saison de la saison 10 (sauf Zach Justice et Mindy Shiben) ont emménagé ensemble immédiatement après leur lune de miel au Panama, Brandon s’est éloigné de Taylor et n’a pas emménagé dans son nouvel appartement.

“Le montant des hauts et des bas que j’ai eu avec Brandon ont

été une quantité ridicule de pivots et de changements », a déclaré Taylor aux producteurs. Elle

a ajouté qu’elle ne supporterait pas ce traitement pour toujours. “Je n’aime pas être

manque de respect », a-t-elle déclaré.

Le chercheur et maven des médias sociaux a ajouté que

Brandon ne lui avait pas envoyé de SMS ni répondu à ses appels. “Il sorte de rupture

les vœux qu’il a prononcés à l’autel », a-t-elle déploré.

La femme de 27 ans a déclaré au pasteur Cal que son mari introverti

détestait le processus de tournage. “Il n’a pas eu beaucoup de plaisir à être filmé ou

faire partie de l’équipe de production », a déclaré Taylor lors d’une réunion à table.

L’effondrement de Brandon dans le bus de retour à l’aéroport de Panama

était encore pire, selon Taylor, qu’il n’y paraissait dans la série. “Il a dit

tout le monde dans le bus pour aller f *** eux-mêmes », a-t-elle dit au

Marqueur à vue. “Je viens dans le bus et il me dit:” Je ne veux pas

veux m’asseoir à côté d’elle. Elle peut partir. »

«C’était très enfantin et il me manquait de respect», a-t-elle déclaré

conclu. “Je sais ce que je vais prendre et je sais comment je mérite d’être traité.”

Le pasteur Cal a été pour le moins choqué que Brandon ait fait preuve de ce genre de comportement grossier et instable. “C’est fou. Ce n’est pas celui que nous avons choisi pour vous », a-t-il déclaré à Taylor. “Je ne tolère pas un tel manque de respect.” Le pasteur a poursuivi en disant aux producteurs que le comportement de Brandon était «vraiment choquant» et «décevant».

Brandon a déclaré au pasteur Cal qu’il avait l’impression d’être «joué» par des producteurs à vie

Brandon n’était pas sur le point d’être exclu de la session. Il est venu

retour avec un bouquet de fleurs, essayant de lisser les choses avec sa femme et

s’excusant de «tout ce qui [had] se passe. ” Taylor n’avait pas l’air trop

impressionnée, mais elle a accepté les fleurs et ses excuses.

“Tu vas bien?” Brandon demanda légèrement au pasteur Cal en lui serrant la main. “Tu n’as pas l’air trop bon.”

Le pasteur Cal a demandé à Brandon de s’asseoir avec lui seul pour un «homme à homme»

parler. Après le départ de Taylor, Brandon a affirmé que sa fusion avait été provoquée par son besoin

pour l’espace après des jours de tournage sans arrêt.

“C’est un nouveau niveau de vulnérabilité pour moi”,

à First Sight, explique la star. “Je suis une personne très réservée.”

Il a dit au pasteur qu’il “avait atteint un point de rupture” avec

les caméras «dans son visage». «J’avais l’impression d’être joué», a déclaré Brandon.

“Par qui?” demanda un pasteur Cal confus.

«Joué par tout le monde. Tout le monde est impliqué », a répondu Brandon.

Le pasteur Cal a averti Brandon de ne pas passer en «mode de protection» et de «s’en prendre à nouveau»

Le mari de Taylor a poursuivi en disant que sa réaction à son

l’effondrement l’avait conduit à craindre qu’elle ne le trahisse.

“Elle a évoqué la façon dont je suis représentée à la télévision, par exemple,” je ne

veulent être mariés à un connard », a déclaré Brandon. “Et à ce moment-là, je sorte de

je l’ai perdu et j’ai pensé: “Cette femme n’est pas dans mon coin.” J’ai l’impression que si vous êtes

pas l’équipe Brandon, si vous n’êtes pas dans mon équipe, vous devez y aller. ” Il a ajouté qu’il

sentait que sa «situation était menacée» et il devait se protéger.

Le pasteur Cal a suggéré que Brandon se déchaînait dans

la frustration due aux craintes de trahison. Pourtant, il a averti les mariés au début

Sight star d’être trop égocentrique, surtout dans le mariage. “Mariage

ne concerne pas l’équipe Brandon », lui a-t-il conseillé. “Elle doit être un partenaire égal sur

l’équipe.”

“Votre mode de protection est de s’en prendre et de causer des dommages

avant que des dégâts ne vous arrivent », a poursuivi le pasteur Cal. “Pas une stratégie efficace.”

Finalement, Brandon a accepté la responsabilité de son comportement et s’est excusé pour la façon dont il a traité les producteurs Taylor et Lifetime. «Je dois me tenir debout et assumer l’entière responsabilité de notre situation actuelle. J’ai foiré », a-t-il admis.

À son retour, Taylor a averti Brandon qu’il n’y aurait pas

être une deuxième chance pour ce genre de comportement. “Si vous allez continuer à

traiter moi et l’équipe de production comme ça, je ne veux pas être dans ce

», a-t-elle affirmé.

Brandon a répondu par des excuses, avouant qu’il «avait perdu

»et savait qu’il avait brisé la confiance de sa femme. “C’était hors de caractère, j’ai fait

des erreurs, et je suis désolé “, lui a-t-il dit.

Alors que Taylor a accepté ses excuses et a dit qu’elle espérait bouger

de manière plus positive, leur réconciliation semble au mieux provisoire.

Pourtant, le couple a dit qu’il voulait continuer à construire une base solide pour

mariage s’ils le pouvaient.