Brandon Routh aurait sa propre émission de télévision Superman

Quiconque a regardé le récent événement «Crisis on Infinite Earths» convient probablement que le tour de Brandon Routh en tant que «Kingdom Come» Superman était l’un des points forts. Routh, qui quittera Legends of Tomorrow cette saison, a déjà joué à Man of Steel dans Superman Returns en 2006, et a admis qu’il serait toujours prêt à revenir dans le personnage.

Et alors que nous savons déjà qu’il y aura une émission Superman & Lois avec Tyler Hoechlin, des rumeurs circulent maintenant selon lesquelles Routh’s Superman pourrait également avoir sa propre série. Ces informations proviennent de «Itsryanunicomb», un utilisateur d’Instagram qui a précédemment fourni des informations qui se sont avérées correctes. Maintenant, il a partagé ses connaissances sur les projets de développement d’une nouvelle émission autour de Routh, et vous pouvez voir ce qu’il a à dire ci-dessous:

Cliquer pour agrandir

Selon le message, le producteur en chef d’Arrowverse, Greg Berlanti, a mené des pourparlers pour mettre en place une série Superman, même s’il s’agit d’une série limitée. De l’implication des personnes qui ont travaillé sur Superman Returns, il semble que cela pourrait être une continuation du film de 2006, plutôt qu’un spectacle axé sur la version “Kingdom Come” du personnage de “Crisis”. Pour le moment, cette série pourrait soit atterrir sur The CW, ou sur le HBO Max nouvellement créé, où il rejoindrait son compatriote DC show Green Lantern, dont nous avons eu une allumette dans “Crisis”.

Si cela s’avérait être une option réaliste, le Superman de Routh se distinguerait probablement des changements en cours du rôle dans le DCEU. Henry Cavill semble toujours être le DCEU Superman, du moins en ce qui le concerne, mais il a également été question de refondre ou de faire tourner une version du personnage avec Michael B. Jordan, ou un autre acteur.

Pour l’instant, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de toutes les nouvelles concernant le retour de Routh Superman, au fur et à mesure que nous obtenons une indication plus ferme des producteurs. Mais en attendant, dites-nous, seriez-vous intéressé à voir l’acteur obtenir son propre spectacle? Décrochez ci-dessous avec vos pensées.