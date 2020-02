Brandon Routh confirme que quitter Legends of Tomorrow n’était pas son choix

Il a été annoncé en août que Legends of Tomorrow dirait au revoir à Brandon Routh et Courtney Ford, et le premier a confirmé que le départ n’était en aucun cas son choix.

Routh est l’un des acteurs d’Arrowverse les plus longtemps en service, introduit dans la première de la saison 3 d’Arrow en tant que rival d’Oliver dans les affaires et pour les affections de Felicity. Il a commencé comme un personnage sérieux avec une trame de fond tragique, bien que depuis sa relocalisation au Waverider, il soit devenu une sorte de présence comique de soulagement – tout à fait une position dans un spectacle animé par une folie débridée – où son nerdery enthousiaste en a fait un favori des fans.

Une capture d’écran d’une brève interaction Instagram entre Routh et un fan a été publiée sur le sous-programme de l’émission, où il indique clairement que la décision de le quitter n’était pas la sienne et qu’il n’avait pas son mot à dire.

Puisque Ray et Nora sont devenus un couple dans la série – le rapport du couple à l’écran augmenté par le fait que les acteurs sont des conjoints dans la vie réelle – leur départ sera probablement également ensemble, et compte tenu de leur popularité auprès des téléspectateurs, ce sera probablement sur une note positive. Leur retour pour des apparitions invitées n’a pas été exclu, mais étant donné la déception évidente de Routh d’être renvoyé d’un emploi qu’il aime clairement, y revenir brièvement ne sera peut-être pas si attrayant qu’une option.

La raison exacte pour laquelle Ray et Nora sont écrites n’a pas été spécifiée, bien qu’il soit évident que ce n’était quelque chose que ni Routh ni Ford ne voulaient, l’explication la plus probable est que les écrivains voulaient les supprimer pour faire place à l’introduction de de nouveaux personnages avec lesquels faire quelque chose de différent, perpétuant la tradition de Legends of TomorrowLa gamme de super-héros est en constante évolution depuis pratiquement son tout début.