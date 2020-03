Brandon Routh dit que Legends Of Tomorrow de Ray et Nora s’est senti forcé

Mardi dernier, un épisode monumental de Legends of Tomorrow, Alors que Brandon Routh et Courtney Ford ont fait leurs dernières apparitions en tant que habitués de la série. En tant que Ray Palmer / The Atom, Routh a été à bord du Waverider depuis le tout début et a également été un acteur majeur sur Arrow avant cela. De même, sa vraie femme Ford est devenue une favorite des fans depuis qu’il a rejoint le casting de la saison 3. En tant que tel, beaucoup de gens sont mécontents d’avoir été écrits.

Et comme cela est devenu très clair maintenant, Routh est l’un d’entre eux. L’acteur s’est déjà expliqué sur le fait que ce n’était certainement ni sa décision ni celle de Ford de partir et c’était quelque chose qui leur était venu à l’esprit et, selon ses propres mots, mal géré. Cela a conduit la star à avoir des sentiments mitigés sur la sortie de son personnage.

Tout en parlant à TV Guide avant la diffusion de son dernier épisode, Routh a exprimé son appréciation pour le mariage de Ray et Nora, mais a admis que le moment semblait “forcé”.

“Sur un plan, je suis heureux [that Ray and Nora got married]. C’est un avenir que j’ai vu pour eux, donc je ne pense pas que ce soit mal qu’ils soient mariés… », a déclaré Routh. «La sortie est également très rapide et forcée, et j’ai donc des difficultés avec cela sur le plan personnel.»

Cela dit, il pense toujours que l’épisode, intitulé “Roméo V Juliette: l’aube de la justesse”, est fort, le décrivant comme plus “mature” et “émotionnel” que la plupart des aventures de Legends.

“Je pense que Legends fait cela de temps en temps”, a-t-il ajouté, “mais c’est encore plus remarquable à cet égard pour moi.”

Cliquer pour agrandir

Dans une autre interview avec TV Guide, Ford elle-même a fait écho aux commentaires de son mari, disant que la paire était un peu décontenancée par les noces rapides de Ray et Nora et estimait que le tout “était un peu rapide”.

«Dans la vraie vie, Brandon et moi nous nous connaissions depuis quatre ans avant notre mariage. Donc, sur le plan personnel, nous nous disions «Attendez une minute, n’avons-nous pas simplement dit« Je t’aime »pour la première fois ce dernier épisode? Que se passe-t-il? “Nous sommes plus pratiques.”

Après la marche de M. et Mme Palmer dans l’allée et hors du Waverider, Legends of Tomorrow la saison 5 prend une pause, alors que les productions de The CW traitent de l’épidémie de COVID-19. Il devrait reprendre son horaire normal – avec un épisode de croisement quasi surnaturel – au cours du mois d’avril.