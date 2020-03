Brandon Routh réfléchit à l’échec de «Superman Returns»

Après sa sortie sur Legends of Tomorrow, Brandon Routh a également réfléchi à l’échec de son film de 2006, Superman Returns.

Cela peut sembler il y a une vie pour certains, mais il était une fois Brandon Routh qui était installé comme le prochain Superman du film réalisé par Bryan Singer, Superman Returns. Bien que le film ait reçu des critiques positives de la critique et gagné 391 millions de dollars dans le monde, ce n’était pas suffisant pour justifier une suite en partie à cause de son énorme budget de 270 millions de dollars. L’échec du film a finalement bloqué plusieurs carrières, dont celle de Brandon Routh. L’acteur obtiendrait finalement un autre tir en tant que super-héros plusieurs années plus tard que Ray Palmer alias l’Atome pour le CW Arrowverse principalement dans Arrow et la série dérivée, Legends of Tomorrow.

Brandon Routh finirait par jouer à nouveau avec Superman pour le crossover CW Arrowverse, Crisis on Infinite Earths, mais l’échec de Superman Return continue de se produire à ce jour. Lors d’une récente interview, Brandon Routh a réfléchi à l’échec du film et comment les discussions sur une suite ont lentement commencé à s’éteindre après la performance du film:

«La fin de mon parcours en tant que Superman, Superman Returns… qui ne s’est pas déroulé comme je le pensais. La façon dont tout le monde autour de moi pensait que ça allait se passer et j’ai donc vraiment dû accepter beaucoup de cela. Il n’y a pas eu de suite. Vous savez que le film a été largement évalué. Les gens ont aimé le film. Cela a fait près de 400 millions de dollars dans le monde, mais ce n’était pas suffisant et ce fut un ralentissement très lent sur la possibilité d’une suite au cours des deux / trois prochaines années. Et j’ai fait tout ce que je pouvais faire dans mon monde pour y arriver, ce qui est une histoire pour une autre fois. »

Le Superman de Brandon Routh a été vu pour la dernière fois lors du crossover CW Crisis on Infinite Earths. Voici le synopsis officiel de la finale du crossover:

LE CROSSOVER “CRISE SUR LES TERRES INFINIES” QUI COUPENT LA TERRE – “Les mondes ont vécu, les mondes sont morts. Rien ne sera jamais le même.” Gregory Smith a réalisé l’épisode écrit par Keto Shimizu et Ubah Mohamed.

En plus des acteurs réguliers de chaque série Arrowverse, Crisis a présenté des apparitions de Tyler Hoechlin dans Superman, Brandon Routh dans Clark Kent / Superman et Ray Palmer / The Atom, LaMonica Garrett dans l’Anti-Monitor, Jon Cryer dans Lex Luthor, Tom Cavanagh comme Pariah, Elizabeth Tulloch comme Lois Lane, Cress Williams comme Black Lightning, Kevin Conroy comme Bruce Wayne, Johnathon Schaech comme Jonah Hex, Erica Durance comme Lois Lane, Tom Welling comme Clark Kent / Superman, Ashley Scott Will comme chasseresse et Burt Ward dans un rôle non divulgué.

Source: Inside of You avec Michael Rosenbaum