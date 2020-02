Brandy n’était pas fan de son premier tube

Chaque artiste a sa chanson la moins préférée qui devient finalement un méga-hit. Toni Braxton hésitait à propos de sa ballade amoureuse “Unbreak My Heart” et il s’avère que Brandy n’était pas la plus grande fan de son premier single “I Wanna Be Down”.

Brandy 1995 | Archives Raymond Boyd / Michael Ochs / .

Brandy, alors âgée de 14 ans, était réticente à enregistrer sur la chanson et lui a traîné les pieds, mais son label a insisté sur le fait que ce serait un succès. Ils avaient raison et le premier single de la chanteuse l’a propulsée dans la célébrité instantanée qui a conduit à une carrière musicale durable plus de 20 ans plus tard.

Pourquoi Brandy n’a pas été vendu sur “I Wanna Be Down”

Brandy a interviewé Billboard Magazine pour célébrer le 20e anniversaire de son premier album éponyme et a parlé des souvenirs qu’elle a faits en enregistrant chaque chanson. Brandy n’était pas de la partie avec “I Wanna Be Down” sorti comme son premier single. La chanson a été écrite par les musiciens Keith Crouch et Kipper Jones.

Brandy 1995 | Archives Raymond Boyd / Michael Ochs / .

«Je devais être convaincue que c’était le bon premier single, parce que j’aimais tellement ‘Best Friend’», a-t-elle révélé. Elle a déclaré à la publication que «Best Friend» s’était inscrite étroitement auprès d’elle car elle avait dédié la chanson à son jeune frère Ray-J. Elle aimait aussi la chanson parce que c’était la première fois qu’elle chantait sa propre voix de fond sur une piste et était fière du résultat.

De plus, elle ne comprenait pas à quel point il était important pour elle de suivre les tendances qui étaient populaires à la radio à l’époque. «Je ne l’ai pas vraiment compris au début, mais j’étais jeune et je ne savais pas vraiment ce qui fonctionnait à la radio ou ce que c’était», a-t-elle déclaré à Complex en 2012. «J’ai aimé la chanson, mais je ne l’ai tout simplement pas obtenir que ce soit la première chose que les gens entendent de moi. Mais ça a bien marché et j’ai fait une vidéo pour ça. »

Brandy a révélé qu’il était difficile d’obtenir le montage parfait de «I Wanna Be Down», ce qui la rendait un peu précaire et plus de la raison pour laquelle elle a été choisie pour «Best Friend».

«Mon avance était un défi, car je devais le faire deux fois. J’ai empilé mon avance pour paraître un peu plus forte », a-t-elle déclaré.

Source: YouTube

Heureusement, Brandy a suivi les conseils de son label et a accepté sa décision de sortir «I Wanna Be Down» en tant que single principal.

“I Wanna Be Down” fut le premier hit de Brandy

Toutes les réserves que Brandy avait à propos de “I Wanna Be Down” ont disparu par la fenêtre après l’avoir entendu pour la première fois à la radio.

“Je me souviens d’avoir été à Taco Bell, dans le service au volant, et de l’avoir entendu à la radio, et je me disais:” Oh mon Dieu, je suis à la radio! “”, Se souvient-elle à Billboard. «Tu te souviens comment les DJ parlent au début et la chanson joue un peu? Et puis ils disaient: «Voici Brandy avec une nouvelle chanson.» C’était comme: «Merci mon Dieu, c’est tout pour moi.» Et j’étais avec mes amis à Taco Bell. C’était comme s’il appartenait là-bas. »

Source: YouTube

Elle était également satisfaite des réactions des fans et le single a grimpé les charts assez rapidement. La chanson a passé quatre semaines au sommet du palmarès US Billboard Hot R&B Singles. Il a atteint le numéro six sur le Billboard Hot 100 et a même été un succès international, en tête des charts en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En 1995, un remix hip hop avec une voix mise à jour avec les rappeurs MC Lyte, Queen Latifah et Yo-Yo est sorti. Un clip avec les quatre dames a été publié pour promotion et est devenu un classique.

Yo-Yo, MC Lyte, Brandy et Queen Latifah via Twitter

Brandy a retrouvé Latifah, Yo-Yo et Lyte aux BET Hip Hop Awards 2014 pour une performance qui a reçu une ovation debout.

«Ce fut un moment épique, aussi effrayant que cela ait été, 20 ans plus tard parce que c’est une autre époque», a-t-elle déclaré à Billboard. «Cela m’a ramené à l’époque où j’étais sur le plateau. Je n’enregistrais pas avec les dames en studio, donc je les ai vues sur le tournage, donc en les revoyant, on avait l’impression que nous étions de retour au tournage avec le fond blanc. »

Source: YouTube

“I Wanna Be Down” reste l’une des chansons les plus écoutées à la radio et Brandy poursuit qu’elle interprète la chanson pendant sa tournée.