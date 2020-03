Braun Strowman talon tour? La victoire au Wrestlemania 36 Universal Title pourrait mettre en place une querelle parfaite avec Roman Reigns – HITC

Le monstre parmi les hommes tournant le talon pourrait faire de lui un adversaire valide pour le championnat universel de Goldberg et mettre en place l’histoire de la rédemption de Roman Reigns.

La WWE a fait avancer les plans de Wrestlemania 36 malgré la crise sanitaire mondiale et cette décision semble être revenue les hanter cette semaine.

La société a décidé d’aller de l’avant avec des enregistrements pour Smackdown, Raw, NXT et le Show of Shows avant que le Performance Center et la Full Sail University ne soient fermés au milieu du protocole de verrouillage de la Floride.

Le problème est que les cartes sont, comme toujours, susceptibles de changer.

Le Miz est malade, il a donc été retiré du spectacle. Roman Reigns, qui a combattu deux fois la leucémie, a décidé à juste titre qu’il était trop risqué de continuer à considérer son potentiel à être classé comme un individu à risque.

Sans règne, la WWE n’a pas de challenger pour le championnat universel de Goldberg. Considérant que la WWE n’a jamais donné la ceinture à Goldberg, donc Reigns n’a pas eu à battre The Fiend et à obtenir l’inévitable contrecoup des fans rend cette histoire encore plus frustrante.

Dave Meltzer de Wrestling Observer Radio (h / t Felix Upton de Ringside News) a maintenant suggéré qui le remplacerait au Showcase of Immortals.

Braun Strowman arrive au cours de l’événement WWE Live Duesseldorf à l’ISS Dome le 22 février 2017 à Düsseldorf, Allemagne.

Braun Strowman remplacera Roman Reigns à Wrestlemania 36?

Il semble que Braun Strowman prendra le rôle de challenger et c’est une grande opportunité pour l’athlète gargantuesque. Tout d’abord, il ne semblait pas que Strowman ait été défini pour un rôle sur la carte Wrestlemania 36.

Alors, comment la WWE fait-elle pour serrer Strowman dans un angle avec Goldberg?

Le talon Braun Strowman devient parfait pour l’angle Wrestlemania

Une idée possible est de faire tourner Strowman au talon. S’il peut être délivré d’une manière ou d’une autre à kayfabe que Strowman a invalidé Reigns d’une manière ou d’une autre, cela pourrait donner un nouvel élan au personnage du grand homme.

Sa récente course avec le titre intercontinental a été de courte durée et en tant que babyface maladroit, Strowman semble maintenant fatigué.

Strowman, comme Seth Rollins avant lui, a également montré sur les réseaux sociaux qu’il peut être un personnage assez peu appréciable, ses récents commentaires sur la scène indépendante le mettant déjà sous un mauvais jour parmi de nombreux fans.

Braun Strowman remporte le Wrestlemania 36 Universal Title

La WWE prévoyait clairement que Goldberg abandonne la ceinture à Wrestlemania pour un moment cathartique pour Reigns. Si Strowman tourne le talon sur Smackdown de ce soir en frappant Reigns et en tirant sur la façon dont il est “heureux qu’il n’y ait pas de fans non appréciés”, cela donnerait un son assez impressionnant de la part de la WWE.

Strowman gagne à Wrestlemania, vous écrivez Reigns à la télévision pendant un certain temps, réservez Strowman comme un monstre et la querelle est mise en place pour Reigns pour enfin mettre la main sur le titre universel à SummerSlam.

Pas évident? Droite?

