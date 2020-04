Bravo dévoile le premier aperçu de l’introduction de la saison 10 de ‘RHOBH’ avec des slogans ‘Trolls’

La saison 10 de The Real Housewives of Beverly Hills a été repoussée pendant des mois. Les dames filment l’émission depuis août et les fans ont hâte de voir ce qu’elles font. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de la nouvelle saison de l’émission et les téléspectateurs seront enfin témoins de tout lors de la première de l’émission le 15 avril.

Un des éléments que les fans attendent avec impatience chaque saison sont les slogans et les looks féminins pour la séquence d’ouverture. Comme un régal, Bravo a taquiné la carte de titre RHOBH avant la première officielle.

Distribution de «RHOBH» | Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

En lien avec le film Trolls, le réseau câblé a publié une courte vidéo qui a révélé à quoi ressembleront les stars de la réalité dans l’intro. La publicité a imaginé le plus récent troll, Tiny Diamond, rejoignant les Housewives et pratiquant ses slogans.

«Tiny Diamond est mon nom, mon jeu brille de mille feux. Je suis nouveau en ville, mais je n’ai pas peur de briller! Nous les accablerons de paillettes », a-t-il déclaré.

Les fans de RHOBH étaient plus intéressés par la fin de ce clip. Cela a montré toutes les filles tenant leurs diamants et a solidifié Kyle Richards en tant que reine absolue de la franchise en plein milieu.

La composition était la suivante de gauche à droite: Teddi Mellencamp, Garcelle Beauvais, Erika Jayne, Richards, Lisa Rinna, Dorit Kemsley et Denise Richards.

Sutton Stracke, qui avait été annoncé comme un nouvel ajout à la franchise, est particulièrement absent. Cette dernière était attendue alors qu’elle n’était pas sur la photo de casting de la saison 10 lors de sa sortie il y a quelques semaines.

Bravo ne sortira pas la saison 10 tôt

Le monde vit une pandémie mondiale due au coronavirus. Étant donné que la plupart des gens sont à la maison, ils recherchent des divertissements à regarder à la télévision. Au début, les fans ont poussé la sortie de la saison 10 au début, mais Andy Cohen a fermé cette possibilité.

“Le problème est qu’il n’y a qu’un certain nombre d’épisodes totalement corrigés en couleurs et verrouillés en ce moment, pour ces deux émissions”, a déclaré Cohen dans l’émission SiriusXM Reality Checked with Amy Phillips. «Je pense que pour RHONY, il y en a comme huit ou neuf faits et pour RHOBH, il y en a comme cinq. Quelque chose comme ca.”

Avec tout le monde travaillant à distance, il faut un peu plus de temps pour éditer les épisodes maintenant et à la fin, ils ne voulaient pas précipiter le processus.

“Si nous libérons tous ceux-ci maintenant, nous finirions par nous visser à la fin, donc c’est le problème”, a poursuivi Cohen. «La vérité est que si cette [coronavirus crisis] va durer un moment, pensez à combien plus nous serons prêts pour RHONY lors de sa première! Je pense simplement que nous devons nous concentrer. »

Que pense Kyle Richards des nouveaux ajouts?

Richards a fait une apparition sur Watch What Happens Live cette semaine et a parlé des nouveaux ajouts au groupe.

«Je pense qu’ils étaient super! Ce sont d’excellents ajouts au spectacle », a déclaré Richards dans l’After Show. «Je suis vraiment ravi que vous les voyiez tous et je me suis beaucoup plus rapproché de Sutton que de Garcelle. Elle faisait, vous savez, un autre spectacle en même temps aussi, mais ce sont tous les deux d’excellents ajouts, donc je suis ravie de les avoir avec nous dans le spectacle. ”

The Real Housewives of Beverly Hills sera présenté en avant-première le 15 avril à 20 h. ET sur Bravo.