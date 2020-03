Bravolebries réagit aux tests positifs d’Andy Cohen pour le conovavirus

Les fans et Bravolebries ont réagi à la nouvelle selon laquelle le producteur de Bravo Andy Cohen a été testé positif pour le coronavirus.

Andy Cohen | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Un certain nombre de femmes au foyer ont réagi immédiatement comme Cynthia Bailey de The Real Housewives of Atlanta. «Je viens de rentrer de Costco avec Mike et j’ai arrêté le programme pendant quelques heures», a-t-elle écrit. «Je pensais juste à la façon dont nous devions tourner la réunion hier jusqu’à ce qu’elle soit annulée à cause de la couronne. S’il vous plaît, continuez à faire votre part pour rester en bonne santé et protéger la santé des autres en restant autant que possible à la maison. Envoyer beaucoup d’amour et beaucoup de prières à Andy. Veuillez vous reposer et vous sentir mieux. Je vous prie de vous remettre rapidement. »

En outre, Yolanda Hadid de The Real Housewives of Beverly Hills a réagi: “Envoi de beaucoup d’amour et de guérison éclairer votre chemin.” Tamra Judge de The Real Housewives of Orange County a commenté: «Améliorez-vous Andy, nous vous aimons.»

La communauté Bravo envoie des voeux de guérison

Un certain nombre de Bravolebs ont envoyé à Cohen ses meilleurs vœux. Le réseau a partagé un article et a tweeté: «Get well @Andy. Nos coeurs sont avec tous ceux qui sont actuellement touchés par cela. » De plus, la WWHL a partagé: «Nous vous aimons, @Andy. Envoyer des pensées positives et souhaite bonne chance à votre rétablissement. »

Shep Rose de Southern Charm a tweeté: «J’ai été très secoué de voir mon copain @Andy annoncer qu’il avait Covid-19. En espérant une récupération rapide. Les gens demandent toujours à quoi il ressemble; Un gentleman complet et total… aussi gentil que cela puisse être dans des situations où il n’a même pas besoin de l’être. Obtenez bien bientôt ami. ” Cohen a répondu avec des emojis cardiaques. Rose a ajouté: «Je viens de réaliser que ma grammaire est un peu suspecte à la fin du tweet. J’ai passé un après-midi rempli d’indica comblé et comestible. C’est mon excuse. “

Reza Farahan de Shahs of Sunset a également fait part de ses vœux. “Je vous aime @Andy Prier pour une récupération sûre et saine!” Colin Macy-O’Toole de Under Deck Mediterranean a ajouté: «Accrochez-vous @Andy! Nous pensons tous à vous! #coronavirus @BravoTV. “

En outre, un certain nombre d’anciens invités et amis proches ont commenté l’annonce de Cohen sur Instagram. “Se reposer. Je t’aime de tout mon coeur. ♥ ️ ♥ ️ », a écrit un ami proche, John Mayer. Kelly Ripa, un autre ami proche de Cohen, a ajouté: «Oh nooooooo Andy. Je suis vraiment désolé ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ je t’aime. ” L’animatrice de l’émission Today Show, Hoda Kotb a réagi: «Andy, nous t’aimons xoxoxoxo.»

Les plans de la «WWHL» suspendus

Cohen a annoncé sur Instagram qu’il prévoyait d’animer Watch What Happens Live avec Andy Cohen à distance, mais il a l’intention de suspendre l’émission pendant qu’il se rétablit. Il a continué à animer son émission SiriusXM depuis chez lui, en publiant régulièrement un selfie.

Quelques heures seulement avant de partager son diagnostic, Cohen a annoncé son intention d’accueillir la WWHL à domicile. “WWHL @ HOME commence dimanche soir à 10 heures sur Bravo avec Jerry O’Connell, Nene Leakes et Ramona Singer! Lundi j’ai JOHN MAYER! Ça va être encore moins technologique que la WWHL, mais autant de fête! » il a écrit avec un croquis de son émission de chez lui.