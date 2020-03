Bravolebrities Hunker Down Together Pendant le Coronavirus

Tom Schwartz de Vanderpump Rules s’est rendu sur Instagram Live hier soir pour discuter avec les fans et offrir un aperçu de la façon dont lui et ses amis pratiquent la distanciation sociale.

Kate Maloney, Tom Schwartz, Brittany Cartwright, Kristen Doute, Jax Taylor, Ariana Madix et Tom Sandoval de Vanderpump Rules | Kevin Mazur / . pour JBL

Schwartz a joué de la musique pour les plus de mille adeptes qui se sont branchés sur le flux en direct, ont discuté avec des fans et siroté des cocktails. Il s’est également promené dans sa maison. L’épouse Katie Maloney-Schwartz s’est assise sur le canapé avec Stassi Schroeder. Le fiancé de Schroeder, Beau Clark a été vu assis au bar de la cuisine en regardant son ordinateur.

Le quatuor a décidé de s’auto-mettre en quarantaine ensemble. Schroeder a posté sur Instagram. «Ambiance de quarantaine, AMIRITE? #officiallychilling », a-t-elle écrit avec une photo de Maloney-Schwartz, tous deux portant des sweatshirts« Chilling ». Quelques fans ont demandé à Schwartz si son restaurant TomTom allait rester ouvert. Alors que l’établissement était ouvert la nuit dernière, il n’était pas sûr de ce qui allait se passer dans un avenir prévisible.

Ils chevauchent également le coronavirus ensemble

Kristen Doute de Vanderpump Rules a partagé sur son histoire Instagram qu’elle était en quarantaine avec ses deux chiots. Elle a également essayé d’aller à l’épicerie pour se ravitailler. Mais a rencontré des étagères vides.

Luke Gulbranson de Summer House a rencontré Hannah Berner. Ils ont pris une photo portant des masques chirurgicaux. «@Beingbernz le plus réel. La plupart des fous de mère f ** kers u peuvent jamais se rencontrer! Je t’aime chien de Berne! ” il a partagé sur Instagram. Kyle Cooke et Amanda Batula de Summer House se sont mises en quarantaine à la maison et sont devenues un peu idiotes ensemble.

Shannon Beador a rejoint Kelly Dodd de The Real Housewives of Orange County et leurs proches à la maison. «Voisins… #walkingdistance @kellyddodd», a partagé Beador avec une photo des couples.

Paget Berry du bateau à voile ci-dessous a révélé que lui et sa petite amie Ciara Duggan sont ensemble en Italie. «Malheureusement, Ciara et moi ne sommes pas en quarantaine à Bali en Indonésie», mais nous travaillons actuellement en Italie sur un bateau où le coronavirus a frappé le plus durement en Europe jusqu’à présent. Tout est verrouillé, bars, restaurants, gymnases, vous l’appelez, c’est fermé! La routine actuelle est le travail, le lavage des mains, le travail, le lavage des mains, le travail, vous obtenez le point! Alors ne soyez pas égoïste et rentrez chez vous », a-t-il expliqué.

Scheana Shay a été critiquée pour avoir invité des amis chez elle

Scheana Shay de Vanderpump Rules a tweeté qu’elle n’allait pas arrêter de vivre sa vie et allait inviter des amis. Shay a tweeté: «Je continuerai à vivre ma vie à Palm Springs ou au MDR avec mes amis et à ne pas vivre dans l’isolement ou la peur. Aussi simple que cela. Appelez-moi “ignorant” mais je ne vais pas arrêter de vivre! ”

Le tweet de Shay a été accueilli par un flot de commentaires, l’avertissant de ne pas avoir apporté de changements importants à son comportement. Elle a riposté, précisant qu’elle invitait des amis chez elle et ne pouvait pas voir comment elle pouvait être complètement seule pendant 30 jours. “” Est-ce si difficile de rester à l’intérieur pendant 30 jours? “OUI!” elle a répondu au commentaire d’une personne.

Elle a finalement été exaspérée par toute la chaleur qu’elle a reçue. “Oui, ce qui signifie que je ne vais pas m’isoler à l’intérieur seul pendant des semaines. Je suis désolé. Ça ne va pas arriver et toute personne qui me suivra le verra. Je prie pour que ce virus passe bientôt et nous pouvons tous recommencer à vivre nos meilleures vies. Sur cette note, au revoir pour l’instant Twitter. “