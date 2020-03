Breaking: Lionsgate retarde ‘Antebellum’ et ‘Spiral: From the Book of Saw’

Rejoindre les retards de Paramount Pictures ‘A Quiet Place Part II et de Disney’s The New Mutants & Antlers, Lionsgate est également obligé de reprogrammer deux de leurs principales sorties de genre.

Bloody Disgusting vient d’être informé que le studio déménage Antebellum (24 avril), Spirale: du livre de la scie (15 mai) et Courir (8 mai) de leur calendrier de sortie.

On nous dit que ces films ne seront pas datés pour le moment et Lionsgate annoncera les prochaines étapes, les dates et les stratégies pour mettre ces films au public une fois qu’il y aura plus de clarté sur le moment où les cinémas reprendront en toute sécurité et pleinement leurs activités.

Antebellum est originaire de l’un des producteurs de Get Out and Us et des stars Janelle Monáe en tant qu’auteur à succès Veronica Henley, qui se retrouve piégée dans une horrible réalité et doit découvrir le mystère époustouflant avant qu’il ne soit trop tard.

Spiral: From the Book of Saw, réalisé par Darren Lynn Bousman et avec les deux Chris Rock & Samuel L. Jackson, suit un cerveau sadique qui déchaîne une forme de justice tordue…

“Travaillant dans l’ombre d’un vétéran de la police estimé (Jackson), l’inspecteur détective Ezekiel” Zeke “Banks (Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) prendre en charge une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement le passé horrible de la ville. Pris au piège sans le savoir dans un mystère qui s’approfondit, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur. »

Surveillez cet endroit pour les nouvelles dates de sortie au fur et à mesure.