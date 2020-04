Brec Bassinger de Stargirl veut un croisement avec «Supergirl»

L’actrice de Stargirl Brec Bassinger a déclaré qu’elle voulait faire un crossover avec Supergirl de Melissa Benoist dans le CW Arroverse.

Stargirl fait ses débuts dans peut-être l’une des périodes les plus turbulentes de la CW Arrowverse. L’émission fondatrice Arrow a récemment mis fin à ses huit saisons avec la mort d’Oliver Queen lors du crossover Crisis on Infinite Earths où Stargirl a fait ses débuts. Cependant, cela n’a pas ralenti l’arroverse et Brec Bassinger est tout pour les croisements avec d’autres personnages de CW Arrowverse.

En parlant avec IGN, Brec Bassinger a révélé un certain nombre de choses sur Stargirl. Cela comprenait le fait qu’un crossover avec The Flash a été évoqué, mais malheureusement, cela ne s’est pas produit. Elle a également révélé qu’elle voulait vraiment un crossover avec la Supergirl de Melissa Benoist et pensait qu’ils feraient une excellente équipe:

«Hier soir, je regardais un tas d’interviews de Melissa [Benoist]et elle est juste la meilleure Supergirl. Je parie que Stargirl et Supergirl seraient ce duo dynamique. Ce serait génial. Alors oui, mes espoirs sont grands. J’espère vraiment, vraiment. Mais pour l’instant, rien de prévu, mais les doigts croisés. »

Voici le synopsis officiel de Stargirl:

La deuxième étudiante du secondaire Courtney Whitmore qui inspire un groupe improbable de jeunes héros pour arrêter les méchants du passé. Cette nouvelle série DC Universe réinvente Stargirl et la toute première équipe de super-héros, la Justice Society of America, dans une série amusante, excitante et imprévisible créée en 2019, produite par Warner Bros. Television, Mad Ghost Productions et Berlanti Productions.

Stargirl met en vedette Brec Bassinger dans le rôle de Courtney Whitemore, Joel McHale dans le rôle de Starman, Luke Wilson dans le rôle de Pat Dugan et Meg DeLacy dans le rôle de Cindy Burman. La série met également en vedette Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone. Geoff Johns écrira et produira la première saison de 13 épisodes de Stargirl tandis que Sarah Schechter et le patron d’Arrowverse, Greg Berlanti, seront également producteurs exécutifs de la série.

Stargirl devrait être diffusée sur DC Universe le 18 mai 2020, avant d’être diffusée sur The CW le 19 mai à 20h00. ET.

