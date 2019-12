Brendan Dassey de "Making A Murderer" de Netflix a refusé la clémence

Brendan Dassey restera derrière les barreaux.

Brendan Dassey, le sujet de Netflix Faire un meurtrier docuseries s'est vu refuser la clémence dans sa dernière pétition adressée à l'état du Wisconsin. Le jeune homme de 30 ans a été condamné à la prison à vie en 2007 à l'âge de 17 ans lorsqu'il a été reconnu coupable d'avoir aidé son oncle à assassiner et à agresser sexuellement la photographe Teresa Halbach, 25 ans. À 26 ans, son cas était au centre de la série Netflix qui a jeté un nouvel éclairage sur sa condamnation controversée. En avril, Dassey a écrit une lettre au gouverneur Tony Evers, demandant pardon. Cependant, dans une récente lettre datée du 17 décembre, Evers a déclaré qu'il n'accorderait pas de grâce ou ne demanderait aucune commutation sur la peine de Dassey, énumérant deux raisons de son inéligibilité: parce que cela ne faisait pas au moins cinq ans qu'il avait purgé sa peine et parce que il ne s'est pas inscrit comme délinquant sexuel, ce qu'il est tenu de faire. "Brendan Dassey a été emprisonné pendant 13 ans sur la base uniquement d'une fausse confession qui est incompatible avec les faits connus de l'affaire, a été réfutée par l'ADN et les preuves médico-légales, et a été immédiatement rétractée", a déclaré l'avocat de Dassey, Laura Nirider et Steven Drizin , dans un rapport. "… Nous continuerons à travailler, avec respect mais sans relâche, vers le jour où ce gouverneur reconnaîtra à Brendan Dassey l'être humain doux, joyeux et digne que nous connaissons depuis douze ans."