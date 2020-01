Brian de Saint Pern offre un aperçu de la réunion

Alors que l’équipage du pont inférieur se rassemble pour la réunion très attendue, le matelot de pont Brian de Saint Pern a offert un aperçu spécial des coulisses. Le matelot a pris une vidéo et l’a partagée avec son histoire Instagram de l’équipage se préparant à se diriger vers le studio pour tourner l’épreuve de force.

Capitaine Lee Rosbach, Rhylee Gerber, Kate Chastain, Simone Mashile, Courtney Skippon, Brian de Saint Pern, Kevin Dobson, Tanner Sterback | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Il a voyagé dans le hall de Watch What Happens Live et jeté un coup d’œil dans les vestiaires, en disant «bonjour» aux acteurs et à l’équipe. Une fureur d’activité a entouré le casting alors que les cheveux, le maquillage et l’équipe préparaient le casting et la scène pour le tournage du mardi après-midi. Le casting a été sérieusement divisé après le tournage de la saison 7. Alors que la saison touche à sa fin, les téléspectateurs ont assisté à des retombées, principalement entre les hommes et les femmes sur le bateau.

Bien que l’équipage semble avoir eu plusieurs problèmes les uns avec les autres, la plupart des membres d’équipage ont accueilli de Saint Pern avec un sourire et une vague.

Tout le monde semble bien s’entendre (pour l’instant)

Alors que de Saint Pern parcourt les couloirs de Watch What Happens Live, il s’arrête et visite divers membres de la distribution. Le ragoût en chef Kate Chastain se précipite en portant une magnifique robe à épaules dénudées. Ils échangent un bonjour amical alors qu’elle passe rapidement devant lui, pressé de se rendre dans une autre pièce. Il continue de marcher jusqu’à ce qu’il tombe sur le mec Ashton Pienaar qui se tient seul en regardant son téléphone par une fenêtre. Pienaar semble heureux de voir de Saint Pern et des vagues.

Ensuite, de Saint Pern se dirige vers le chef Kevin Dobson qui porte une veste rose élégante. Dobson semble être un peu moins enthousiaste avec son salut alors qu’il dit bonjour. Dobson était sur la sellette hier soir à la WWHL. Il peut être épuisé par la fin de la nuit de grillades. Il donne à de Saint Pern un «bonjour» las qui fait rire de Saint Pern.

Le matelot de pont Abbi Murphy est filmé en train de parler à quelques personnes. Malgré son insistance sur le fait qu’elle n’allait pas correspondre à la facture glam, elle est magnifique dans une robe noire et rouge.

Son histoire offre un indice sur les sièges de réunion

Après avoir visité tout le monde dans les couloirs, de Saint Pern se balance dans les vestiaires. Il espionne le capitaine Lee Rosbach et son épouse Mary Anne dans le premier vestiaire. Ils échangent un bonjour chaleureux. Il continue vers le vestiaire suivant où le matelot de pont Rhylee Gerber semble toujours travailler sur la garde-robe. Elle est magnifique dans sa robe chatoyante. Un producteur annonce soudainement que l’équipe doit emménager dans le studio.

Ensuite, de Saint Pern partage quelques images du casting assis dans le studio. La disposition semble être très similaire aux précédentes réunions ci-dessous sous le pont avec le casting assis dans le Clubhouse. Une image de Sant Pern partagée montrait qu’il était assis à côté du matelot de pont Tanner Sterback. Murphy est assis à côté de Sterback.

Un autre groupe qu’il partageait comprenait Pienaar, Dobson, puis de Sant Pern est assis à côté de Dobson. Jusqu’à présent, il n’a pas révélé les ragoûts des tenues de Courtney Skippon ou Simone Mashile ou la disposition des sièges. Ou où Gerber, Chastain et Rosbach seront assis.

La réunion ci-dessous est diffusée le lundi 10 février uniquement sur Bravo.