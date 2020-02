Brian de Saint Pern presque étranglé à mort

Être matelot peut être un travail très dangereux, mais parfois ce danger ne se cache pas sur le pont. Brian de Saint Pern de ci-dessous Deck a récemment partagé qu’il a vécu un moment terrifiant quand il a failli s’étouffer à mort en charte.

Le matelot a posté une vidéo sur Twitter pour partager qu’un simple dîner aurait pu devenir mortel. Un fan a observé sur Twitter que de Saint Pern inhalait souvent sa nourriture quand il était sous le pont. “Honnêtement, cela ne vous surprend pas de vous étouffer, même pendant la saison et un morceau de viande était plus gros que votre bouche, je pensais qu’il allait s’étouffer un jour en mangeant comme ça. Heureux que tu ne sois pas mort mais mec prend de plus petites bouchées et mâche avant de prendre le suivant. “

Dans la vidéo, de Saint Pern détaille l’expérience pénible. Il a ajouté qu’il était également au milieu de FaceTiming avec sa fille à l’époque. C’était extrêmement préoccupant car de Saint Pern était inquiète de voir son père lutter.

Un dîner en famille qui fait peur

De Saint Pern a tourné la vidéo en marchant sur terre. Il porte sa veste de Valor alors qu’il partage son histoire. “Donc, hier soir, j’ai eu une petite urgence, une grosse frayeur pour le roi”, commence-t-il la vidéo. “Je dînais, enfin j’étais FaceTiming ma fille, et elle m’a demandé de dîner avec elle parce qu’évidemment je ne la voyais pas beaucoup et nous voulions dîner ensemble.”

Pour tous ceux qui étaient intéressés car le dernier message a été un échec, voici la vidéo expliquant la situation dans laquelle j’étais hier.

Il continue en disant alors qu’il était en vidéo avec sa fille, un morceau de steak qu’il mangeait s’est coincé dans sa gorge. “Quand je dis coincé dans ma gorge, je veux dire correctement coincé dans ma gorge, comme si je ne pouvais pas respirer”, partage-t-il.

Il essaie d’abord d’extraire la viande lui-même. Mais quand il ne réussit pas, il se précipite vers ses compagnons de cabine pour voir s’ils pouvaient effectuer la manœuvre de Heimlich, qui est une manœuvre abdominale conçue pour forcer une obstruction des voies respiratoires. Paniqué, de Saint Pern dit qu’il essayait de faire des gestes à l’équipage pour montrer qu’il s’étouffait.

Une situation grave devient désespérée

Malgré les meilleurs efforts du membre d’équipage pour effectuer le Heimlich sur de Saint Pern, la viande était toujours logée dans ses voies respiratoires. Il a donc couru dans le mess de l’équipage. «Heureusement, je me suis souvenu de ma formation lors de mon cours de premiers soins», dit-il. “Je me souviens si vous êtes dans une situation d’étouffement et que vous tombez par terre pour essayer de le sortir, alors j’ai fait ça.”

Il dit qu’il est tombé à genoux en toussant en même temps. Heureusement, le steak est propulsé vers l’extérieur. «C’est après quelques minutes», fait-il remarquer. “Alors tu sais, je deviens bleu au visage. C’était une grande frayeur. Je pensais que j’allais m’évanouir et c’était tout. »

«Le pire dans tout ça, c’est que, évidemment, moi, FaceTiming ma fille. Au début, quand c’est arrivé, je ne pensais pas », dit-il. «Et toujours FaceTiming, et mon ami me frappait dans le dos en essayant de faire la manœuvre de Heimlich sur moi. Et ma fille a tout vu. Alors elle pleurait. ”

Il ajoute que, heureusement, le nouveau petit-ami de la mère de sa fille a rapidement retiré le téléphone. Il ne pense donc pas qu’elle ait vu tout l’incident. Plus tard, il a pu expliquer ce qui est arrivé à son enfant. La vidéo se termine avec de Saint Pern l’air soulagé, ajoutant: “La vie est trop courte!”