Brian Dietzen dit que l’un de ses meilleurs moments tournait sa première scène «NCIS»

Mark Harmon explique pourquoi «NCIS» fonctionne

Dans une interview de 2013 avec CBS, la star de NCIS Mark

Harmon (Leroy Jethro Gibbs) dit qu’avoir un groupe passionné de personnes est

ce qui fait que le spectacle fonctionne aussi bien qu’il le fait. Harmon dit que cette passion et

le dévouement au travail aidera le spectacle à continuer:

Vous avez des professionnels extrêmement talentueux dans chaque partie du travail sur ce salon. Et la meilleure chose à ce sujet est qu’on leur demande ici juste de faire leur travail du mieux qu’ils savent comment le faire. Et ils n’ont pas à se soucier de regarder par-dessus leur épaule. Ils font juste ce qu’ils font mieux que la plupart.

C’est un groupe extrêmement talentueux ici dans tous les sens, et c’est le mélange qui fait que ça marche. C’est nous tous qui sommes sur la même page qui fait que ça marche. Et tant que nous continuerons à faire cela, tant que vous garderez ce genre d’énergie pour ce que vous venez travailler tous les jours ici, cela continuera de croître.

Pourquoi Brian Dietzen dit que sa première journée sur le tournage de «NCIS» a été sa plus mémorable

Lorsque Dietzen premier invité a joué sur NCIS, il ne s’attendait pas à revenir. Le plan original était que l’acteur fasse un épisode. Cependant, Dietzen a été rappelé pour faire plus d’épisodes jusqu’à ce qu’il devienne un casting régulier:

L’un des grands jours mémorables est ma première scène ici. Et j’ai été engagé pour faire une scène avec David McCallum, un jour. Et j’y suis allé, nous avons eu une belle scène juteuse avec David, où j’étais nerveux, et je travaillais sur un magnétophone. Et lui et moi avons très bien joué ensemble.

C’était très, très amusant. Et je me souviens avoir pensé: c’était vraiment amusant pour mon moulinet. Au revoir. Heureusement, ils m’ont ramené, et j’ai toujours un travail ici et c’était génial, mais c’était l’un de mes plus mémorables.

Jimmy Palmer hésitait à prendre la relève de Ducky

Pendant la saison 10 de NCIS, Palmer doit intensifier et prendre

sur plus de responsabilité. Ducky (David McCallum) se prépare à prendre du recul

ses fonctions, il est donc temps pour Palmer d’être “le mec”, comme le dit Dietzen dans son

entretien avec CBS. Voici comment l’acteur décrit la réaction de Palmer d’être

le responsable:

Au début de la saison 10, Palmer devient le mec, et il ne veut pas être le mec. Mais le titre du mec lui est imposé. Jimmy Palmer doit être le médecin légiste pour les trois premiers épisodes. Et c’est quelque chose qu’il est capable de faire, mais c’est quelque chose qu’il ne veut pas nécessairement faire.

Pendant des années, Jimmy et Ducky ont été de si bons amis et compatriotes et juste une si grande équipe, que lorsque vous êtes obligé de faire quoi que ce soit par vous-même et que vous êtes habitué à avoir quelqu’un avec vous, cela jette votre monde entier dans une frénésie.

McCallum dit avant que le personnage de Dietzen ait un rôle plus important

en autopsie, il était le «héros» des deux dernières saisons. «De mon point de vue

vue, je suis le héros depuis 10 ans », a déclaré McCallum dans son interview à CBS. “JE

n’arrête pas de dire, et je l’ai dit tant de fois, qu’à la fin d’un épisode, je

doit ramasser le fusil de sniper de Gibbs, sauver la journée d’un seul coup, au moins 3 000

mètres », a plaisanté McCallum.

