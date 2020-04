Brian May se demande s’il sera éthique de rejouer devant des milliers de fans

▲ Le guitariste de Queen dans une image tirée de sa page Facebook.

Europa Press

Journal La Jornada

Jeudi 23 avril 2020, p. 6

Madrid Le guitariste Queen Brian May réfléchit dans une interview avec le NME sur l’avenir de la musique live et soutient que les artistes devront faire face à des problèmes éthiques qui vont au-delà des problèmes artistiques.

Pour cette raison, May se demande s’il conviendra de retourner aux concerts devant des milliers de personnes au même endroit alors que les mesures de distanciation sociale se relâchent progressivement.

Nous avons pu reprogrammer nos concerts, mais je me demande si nous nous demandons s’il est vraiment approprié d’utiliser la plupart des ressources du monde pour continuer à tourner, lance-t-il.

Terminer: sera-t-il sûr de rassembler des milliers de fans en un seul endroit et de prendre des risques à moins que nous ayons un moyen de faire face à une épidémie comme Covid-19? J’espère que les choses vont bien et que nous avons l’antidote de cette horrible maladie et que nous pouvons revenir à la normale et jouer en direct.

Selon May, Queen préfère jouer en direct, mais en même temps, elle considère: Nous allons devoir voir comment cela se fait et ne pas simplement supposer que le coronavirus a disparu pour que tout va bien. Ce n’est probablement pas le cas et il y aura d’autres défis.

Queen a reporté jusqu’en 2021 la tournée qu’ils avaient prévue pour cette année. Dans le cas de l’Espagne, ils ont deux rendez-vous les 6 et 7 juillet 2021 au WiZink Center de Madrid.

