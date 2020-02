«Briarpatch» passe aux lundi soirs après «WWE Raw» sur USA Network

HISTOIRES CONNEXES

Après deux diffusions tranquilles, le drame de première année de USA Network Briarpatch est en marche – du jeudi à 10 / 9c au lundi à 23 heures, où il sortira du bloc de programmation WWE Raw bien surveillé du câbleur.

Le showrunner Andy Greenwald a annoncé cette décision via Twitter (voir ci-dessous), indiquant que les États-Unis voient une opportunité de renforcer les chiffres doux de l’émission en la faisant sortir de trois heures de Raw.

Avec Rosario Dawson (Daredevil), Jay R. Ferguson (Mad Men) et Kim Dickens (Fear the Walking Dead), Briarpatch a été présenté en début de mois à 528 000 téléspectateurs au total et à une cote de démo de 0,09 (en chiffres Live + Same Day), et en La semaine 2 a chuté de 32 et 22%. À titre de comparaison, la saison 3 de The Sinner (diffusée les jeudis à 21 heures) affiche en moyenne 793K et 0,17, tandis que le drame de première année Dare Me fait 414K et 0,13 le dimanche soir.

WWE Raw, quant à lui, affiche en moyenne au nord de 2 millions de téléspectateurs et une note de démonstration de 0,8 le lundi soir.

Le troisième épisode de Briarpatch fera sa première linéaire ce lundi 24 février, mais en attendant, il est déjà disponible sur demande.

Avez-vous visité Briarpatch? si oui, qu’en pensez-vous? Et vous (ou votre DVR) le suivrez jusqu’à lundi?