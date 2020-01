Brice Armstrong, narrateur de Dragon Ball, décède à 84 ans | INSTAGRAM

Triste nouvelle pour les fans de l’anime légendaire, Dragon Ball, en tant qu’acteur vocal qui a joué la voix de Dragon Ball, Brice Weeks Armstrong, est décédé à 84 ans, de causes naturelles.

Cela a été annoncé par l’agence américaine appelée Mary Collin, déplorant la mort du seigneur qui était également un annonceur, le comédien de “Captain Ginyu” et “Lord Slug” dans Dragon Ball Z et a participé à divers programmes tels que Yu Yu Hakusho, Lupin III, affaire classée, entre autres.

Au cours de sa carrière, il a été reconnu à plusieurs reprises par des collègues des médias, tels que James Earl Jones, un acteur qui a prêté sa voix à “Dark Vador” dans Star Wars, qui a consacré quelques mots à Brice.

L’agence populaire a rappelé l’expérience que son fondateur Christopher Sabat avait eu avec Armstrong, puisqu’il avait dirigé l’acteur dans plusieurs des projets Dragon Ball, révélant qu’Armstrong semblait être une personne gentille et drôle, et qu’il avait un grand charisme et l’humilité à l’égard de votre travail.

Dragon ball a déjà manqué de narrateurs à travers l’Amérique, car en 2018 José Lavat, présentateur de Dragon Ball au Mexique, est décédé pour la région d’Amérique latine.

