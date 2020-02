Bridgerton aurait été renouvelé pour la saison 2, le tournage commence l’été 2020

La production de Netflix et Shonda Rhimes a commencé à augmenter avec la sortie de la première saison de Bridgerton qui devrait sortir plus tard en 2020. Selon un calendrier de production, Bridgerton a non seulement été renouvelé, mais devrait commencer à filmer sa deuxième saison à l’été 2020.

Au moment de la publication initiale, nous ne savons toujours pas exactement quand la saison 1 de Bridgerton sortira sur Netflix. Nous avons une bonne idée de ce que la première saison impliquera, y compris une grande liste de distribution, mais encore une fois, aucune date de sortie.

Au cas où vous ne le sauriez pas, la prochaine série Shonda Rhimes est la première sortie de ses sociétés de production pour Netflix. La société de production avait auparavant été liée à des projets ABC tels que Grey’s Anatomy et How To Get Away With Murder avant de passer à Netflix dans le cadre d’un accord largement publicisé.

Alors passons à la saison 2 de Bridgerton. Il est important de noter que Netflix eux-mêmes (ou Shondaland d’ailleurs) ont annoncé quoi que ce soit d’officiel concernant l’avenir de l’émission au-delà de la saison 1.

Cependant, compte tenu de la portée du projet et de la richesse du matériel dont la série doit se procurer avec 8 livres pour couvrir, en théorie, ce n’est pas une surprise complète.

Le calendrier de production, tel que fourni par ProductionWeekly, a répertorié la deuxième saison de Bridgerton comme étant renouvelée et devrait commencer le tournage en juillet 2020. Un seul lieu de tournage est répertorié pour le moment, Uxbridge. Nous savons, cependant, qu’il s’étendra probablement à d’autres endroits, y compris Somerset.

Le rapport indique également que le calendrier de la saison 2 devrait se terminer en mai 2021. Tout comme la saison 1 de Bridgerton, il a un long calendrier de tournage, tout comme les autres séries dramatiques de la période, The Crown.

Alors pourquoi un renouvellement aussi précoce? Eh bien, compte tenu du calendrier de tournage, il est probable que Netflix ait dû appuyer sur la gâchette au début afin de limiter le temps pendant les saisons. Compte tenu du calendrier actuel, il faudra facilement attendre un an et demi entre les saisons 1 et 2.

Nous en sommes aux premiers jours et nous vous ferons savoir si nous entendons parler d’autre chose concernant l’avenir de Bridgerton au fur et à mesure que nous l’obtenons.