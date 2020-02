Bridgerton Saison 1 sur Netflix: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

L’une des premières grandes séries de Netflix de Shonda Rhimes approche à grands pas et nous pensions que nous approfondirions tout ce que nous savons actuellement sur la saison 1 de Bridgerton qui devrait sortir sur Netflix en 2020.

Au total, huit épisodes devraient sortir sur Netflix au début de 2020 et seront la première entrée de la société de production de Shonda Rhimes sur Netflix.

Si vous cherchez absolument tout ce qu’il y a à savoir sur Bridgerton, voici tout ce qui est connu sur la saison 1 (et la saison 2 de Bridgerton).

De quoi parle Bridgerton sur Netflix?

Bridgerton sera un drame d’époque basé sur les romans d’amour de la célèbre auteur Julia Quinn. Elle a été comparée à Jane Austen.

La série de romans sortis entre 2000 et 2006 et au total, a vu huit romans sortis sous le label.

La première saison de la série devrait adapter le premier livre intitulé «Le duc et moi» et concerne une famille de classe supérieure vivant à Londres et à la campagne. Fondamentalement, la série est

Voici la description officielle fournie par IMDb:

La richesse, la luxure et la trahison se déroulent dans le contexte de l’Angleterre de l’ère Regency, vu à travers les yeux de la puissante famille Bridgerton.

Comme vous le savez peut-être, Netflix et Shondaland (et par extension Shonda Rhimes) ont un accord de sortie global avec la plate-forme de streaming qui verra sa production sortir de nombreuses nouvelles émissions importantes au cours des prochaines années.

Le vétérinaire #Scandal @ChrisVanDusen adaptera les romans les plus vendus de Julia Quinn à Bridgerton dans une série qui offre une vision intelligente et féministe de la romance de Regency England et dévoile la vie riche, sexuelle, douloureuse, drôle et parfois solitaire dans le haut mariage de Londres. pic.twitter.com/JWNQ68Hn1t

– Voir la suite (@seewhatsnext) 20 juillet 2018

Historique de production pour la saison 1 de Netflix à Bridgerton

L’écriture pour la série a commencé en octobre 2018. C’est alors que Chris Van Dusen, qui est l’un des auteurs de la série, a partagé un Tweet avec une photo des écrivains impliqués dans les projets.

JOUR UN! de la salle des écrivains #Bridgerton et déjà au-delà impressionné w cette équipe. #talent #oooh #shondaland #netflix #showusyourroom #representationmatters pic.twitter.com/5IDy92x5fW

– Chris Van Dusen (@chrisvandusen) 30 octobre 2018

En juillet 2019, le premier jour de tournage a eu lieu.

🎬🎉Jour 1! 🎉🎬 Le sentiment que j’ai de voir ce projet prendre vie ne peut pas être décrit. Journée incroyable avec le casting et l’équipe les plus incroyables! #herewego #bridgerton #shondaland #netflix pic.twitter.com/LozhAgpeDy

– Chris Van Dusen (@chrisvandusen) 28 juillet 2019

En août 2019, Shondaland (le blog culture / style de vie de la société de Shonda Rhimes) a fourni au monde le premier regard sur les coulisses de la production. Ces images comprenaient diverses photos de lectures de table, de maquillage

En septembre, nous avons eu quelques clichés impressionnants dans les coulisses de l’émission avec l’aimable autorisation de SomersetLive. La production se déroulait à Bath au Royaume-Uni, plus précisément à Beauford Square et Barton Street, et il y avait également des reportages de tournage à Royal Crescent et Abbey Green.

Vers la fin du mois d’octobre 2019, Chris Van Dusen (qui est le showrunner de Bridgerton) a annoncé qu’ils avaient terminé leur table finale lue pour la saison 1.

Aujourd’hui était la dernière table lue de la saison 1 et j’ai eu TOUJOURS la sensation. Je ne peux toujours pas croire que je puisse travailler avec un groupe de personnes incroyablement talentueux jour après jour, équipe, scénaristes, producteurs. AU-DELÀ excité pour le monde de voir #Bridgerton en # 2020! 🐝🎩💃💎✨ pic.twitter.com/KSSVBREANK

– Chris Van Dusen (@chrisvandusen) 21 octobre 2019

En décembre 2019, Chris Van Dusen a posté une photo de l’un des décors et comme vous pouvez le voir, c’est un immense écran vert.

Voir ce que notre incroyable concepteur de production @WillHughesjones et son incroyable équipe ont préparé pour nous – un pur étonnement. 🔨💯😲👌 # sets #magic #bridgerton #netflix 🎩💃💎⭐️ pic.twitter.com/npLZwtreie

– Chris Van Dusen (@chrisvandusen) 17 décembre 2019

Selon nos sources, le tournage devrait se terminer à un moment donné en février 2020.

Qui fait partie du casting de Bridgerton sur Netflix?

La majorité du casting de la saison 1 de Bridgerton a été annoncée en juillet 2019. Il y a des noms assez importants qui seront traités ci-dessous.

Les grands rôles sont allés à des goûts de Julie Andrews qui jouera le rôle de Lady Whistledown qui est décrite comme un “écrivain bavard à la langue pointue”.

📣 Avez-vous entendu les nouvelles? @JulieAndrews prête sa voix à “Lady Whistledown” dans notre prochaine “Untitled Bridgerton Series” avec @Netflix !! pic.twitter.com/0spRdQ8loX

– Shondaland Digital (@byshondaland) 19 juin 2019

Page Régé-Jean est appelé à jouer le rôle du duc de Hastings et est décrit comme n’ayant aucun intérêt pour son titre ou peut-être, plus important encore, en prenant une femme.

Pheobe Dynevor jouera Daphne Bridgerton, la jeune débutante qui attend dans les coulisses pour se marier.

Ruth Gemmell joue Lady Violet Bridgerton qui est décrite comme «toute chaleur, sagesse et amour» et jouera la matriarche de l’histoire.

Nicola Coughlan qui a atteint la célébrité grâce à son apparition dans la production Netflix Original / Channel 4 Derry Girls jouera le rôle de Penelope Featheringon.

Je vous ai dit que c’était une grande nouvelle !!!

Tellement excité / terrifié / incrédule de rejoindre @byshondaland sur #Bridgerton, en particulier en jouant à Penelope, avec Julie Andrews !!! ??? (s’évanouit instantanément et ne se remet jamais) https://t.co/3jKDyzjvPW

– Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) 10 juillet 2019

Voici quelques-uns des autres membres de la distribution et à qui ils joueront dans la saison 1 de Bridgerton:

Jonathan Bailey – Anthony BridgertonLuke Newton – Colin BridgertonClaudia Jessie – Eloise BridgertonGolda Rosheuvel – Queen CharlottePolly Walker – Lady Portia FeatheringtonRuby Walker – Marina ThompsonSabrina Bartlett – Sienna RossoAdoja Andoh – Lady DanburyLuke Thompson – Benedict Bridgerton

En février 2020, nous avons reçu d’autres annonces de casting pour la première saison de Bridgerton. Cela comprend deux actrices britanniques, Sandra Teles et Harriet Cains, qui ont toutes deux joué dans des titres principalement britanniques, ce qui leur servira de grande introduction au monde.

Harriet Cains et Sandra Teles ont toutes deux été attachées à la nouvelle série Netflix #bridgerton de Shonda Rhimes. pic.twitter.com/0pvAWFMWbK

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 8 février 2020

Tout ce que nous savons de Bridgerton sur Netflix

Il y aura quatre réalisateurs impliqués dans la saison 1 qui réaliseront chacun deux épisodes. Il s’agit notamment de Sheree Folkson, Alrick Riley, Julie Anne Robinson et Tom Verica.Julia Quinn a été fortement impliquée dans la production après avoir publié plusieurs photos via son compte Instagram, y compris la célébration de son récent anniversaire sur le tournage.Si vous prévoyez de prendre le livre , vous pouvez trouver la nouvelle couverture avec la marque Netflix.

Y aura-t-il une saison 2 de Bridgerton sur Netflix?

Bien qu’il n’y ait pas eu d’annonce officielle, nous avons un calendrier de production à travers cette saison 2 est non seulement renouvelé mais doit commencer le tournage à l’été 2020.

Toute autre chose concernant une deuxième saison, y compris le casting et l’histoire à ce stade, serait de la pure spéculation, nous allons donc laisser cela jusqu’à ce que nous arrivions à nous régaler de la première saison.

Naturellement, cependant, il y a une multitude de livres à apprécier de Julia Quinn dans la franchise Bridgerton.

Avez-vous hâte que Bridgerton arrive sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.