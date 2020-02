Brie Larson étouffe Gal Gadot dans d’adorables nouvelles photos

Captain Marvel et Wonder Woman sont deux des titres les plus réussis de leur franchise respective, et alors que beaucoup les considéreraient comme des rivaux dans la quête de la suprématie du cinéma de bande dessinée, les actrices qui jouent les deux puissances soutiendraient le contraire. Vous ne nous croyez pas? Consultez la galerie ci-dessous pour un aperçu des photos partagées avec Gal Gadot Brie Larson promouvoir la paix et non la guerre.

Pendant des années, beaucoup ont dit qu’une femme ne pouvait pas diriger un film de super-héros et que des héros comme Wonder Women ne travaillaient pas sur grand écran. Ensuite, Gal Gadot et Patty Jenkins ont défié les attentes et publié le succès au box-office 2017 acclamé par la critique. Le film a sauvé à lui seul le DCEU de l’effacement total et a lancé le personnage dans la stratosphère en termes de popularité. Diana sera de retour en action avec un tout nouvel ensemble d’armures dans Wonder Woman 1984, où elle affrontera Cheetah, ce dont les fans sont naturellement excités.

Bien sûr, Brie Larson emboîterait le pas deux ans après la sortie de Wonder Woman en tant que première femme dans un effort solo du concurrent Marvel Studios. Captain Marvel a également connu un énorme succès, franchissant la barre du milliard de dollars. Compte tenu de la position dominante de ces joueurs les mieux notés, il serait logique que les fans pensent qu’ils seraient des rivaux amers, mais selon quelques photos partagées par Gadot des Oscars, ce n’est tout simplement pas le cas.

Les deux actrices se sont apparemment éclatées sur le tapis rouge et semblaient être de grandes fans l’une de l’autre par opposition aux concurrents. Peut-être que la légende sous la photo amusante est un message pour les fans pour arrêter toute la haine entre les deux factions, comme il se lit:

Faites l’amour pas la guerre

Comme nous le savons tous, il y a beaucoup d’histoires et de personnages formidables des deux géants de l’édition pour que tout le monde puisse en profiter, et cela ne signifie pas nécessairement que l’un doit nécessairement être meilleur que l’autre. Quel que soit le contexte, il est bon de savoir que Gal Gadot et Brie Larson sont du même côté.

Malheureusement, il faudra encore un certain temps avant que la suite de Captain Marvel arrive dans les salles, mais jusque-là, les fans peuvent apprécier une autre des principales dames de Marvel avec Black Widow atterrissant dans les cinémas le 1er mai 2020. Après cela, Diana revient dans Wonder Woman 1984, qui arrive le 5 juin 2020.