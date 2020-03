Brie Larson, la star de “ Captain Marvel ”, se tourne vers une “ incroyable armée de femmes brillantes ” pour son soutien

Captain Marvel pourrait avoir été l’un des films de super-héros les plus conflictuels de 2019. Pourtant, malgré certains “fans” se plaignant de la star Brie Larson, l’actrice oscarisée reviendra pour la suite de Marvel. Bien sûr, Carol Danvers a finalement refait surface sur Terre dans Avengers: Fin de partie.

Nous ne savons toujours pas grand-chose sur ce que Captain Marvel 2 pourrait apporter. Par exemple, le film pourrait être une autre aventure des années 1990 ou continuer après la fin du jeu. Quelle que soit la façon dont son avenir avec Marvel, les fans peuvent compter sur Larson pour être une force positive au sein de l’industrie.

Brie Larson aux NAACP Image Awards | Aaron J. Thornton / FilmMagic

Brie Larson a inspiré une réponse de division des fans

L’actrice a été très virulente sur l’égalité des sexes et la représentation. Cependant, ses efforts d’activisme ont également irrité certains, en particulier les hommes blancs. Lors de sa tournée de presse Captain Marvel, Larson a commenté la nécessité d’une plus grande diversité. Peu de temps après, elle est devenue quelque peu source de division parmi la communauté des fans.

Néanmoins, le capitaine Marvel a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial. Et la base de fans passionnés de Larson apprécie également ses efforts réels pour rendre Hollywood plus juste pour tous. Pour beaucoup, l’actrice est devenue une figure inspirante, notamment grâce à ses efforts avec #MeToo et l’initiative Time’s Up.

La star de “Captain Marvel” défend les femmes

Larson est résolue à utiliser son statut de gagnante respectée aux Oscars pour diriger l’industrie vers le progrès. Cependant, en parlant avec Marie Claire, elle parle du rôle intégral de son propre système de soutien.

Il y a eu, ces dernières années, un tel afflux de communautés qui s’est construit. Et c’est vraiment important parce que nous pouvons partager nos expériences ensemble dans un espace sûr et travailler là où nous voulons que notre industrie aille et où nous voulons que nos carrières individuelles aillent.

La plupart du temps, nous avons honte à l’intérieur parce que nous ne savons pas ce qui est normal. … Nous le basons simplement sur un appel intestinal. Et donc, avoir des gens dans votre vie comme moi a été un tel cadeau. Et avec la technologie, ils sont à portée de main. J’ai toute une incroyable armée de femmes brillantes dans mon téléphone que chaque fois que j’en ai besoin, je peux dire: «Hé, vous avez cinq minutes? Parce que je ne sais pas quoi faire. “

Nous avons tous des moments où nous ne savons pas quoi faire. Même Oprah ne sait pas quoi faire. Il est donc très important d’avoir cette caisse de résonance.

Avoir un réseau de femmes capables de comprendre et de comprendre la position de Larson fait toute la différence dans le monde. Et tout cela est contraire à une société qui oppose les femmes les unes aux autres plutôt qu’espère les voir se regrouper.

Même les lauréats d’un Oscar ont besoin de recul

Allant plus loin, Larson explique comment elle doit se rappeler que ses pairs sont confrontés aux mêmes problèmes qu’elle. Bien qu’elle n’ait pas Oprah Winfrey dans son réseau, Larson considère qu’elle est emblématique de fonder même vos idoles.

Non, non, Oprah n’est pas dans mon téléphone. Mais je me rappelle constamment parce que je me retrouve à «altérer» des gens que j’admire. Je les mets donc sur un piédestal, et j’agis comme s’ils n’avaient pas de difficultés, qu’ils n’avaient pas de peurs ou qu’ils ne faisaient pas d’erreurs. Et les gens qui m’inspirent ne sont pas ceux qui n’ont jamais fait d’erreur, car ils n’existent pas. Ce sont en fait ceux qui ont fait des erreurs et ont trouvé des moyens de s’en remettre gracieusement. Ils peuvent admettre qu’ils ont tort lorsqu’ils ont tort. Ils font amende honorable quand ils en ont besoin, et ils corrigent le cours. Et c’est, pour moi, ce qui fait une personne que j’admire.

Alors que Larson essaie de changer Hollywood de l’intérieur, elle a également servi d’inspiration pour les autres. Avec des gens comme Larson qui font avancer l’industrie, l’avenir sera plus brillant non seulement pour les femmes mais pour nous tous.