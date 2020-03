Brie Larson partage un incroyable fan art de Captain Marvel / Wonder Woman

Les fans de super-héros étant des fans de super-héros, il y a beaucoup de discussions sur qui gagnerait entre Wonder Woman et Captain Marvel dans un combat ou laquelle des deux héroïnes est un meilleur personnage. Carol Danvers et Diana Prince elles-mêmes, cependant, ne se sont soutenues que mutuellement. Marvel’s Brie Larson et Gal Gadot de DC s’envoient des messages positifs sur les réseaux sociaux depuis des lustres et le mois dernier, ils se sont finalement rencontrés face à face.

À la suite de cette union héroïque, l’artiste Andre Manguba a partagé de superbes fan art représentant la déesse amazonienne et le capitaine propulsé par Kree reliant les bras. Le tweet de Manguba est déjà devenu viral, avec plus de 12000 likes, mais l’actrice Avengers: Fin de partie l’a porté à un public beaucoup plus large lorsqu’elle l’a retweeté à ses millions de followers.

Gadot a également vu l’œuvre d’art, et elle a répondu avec trois émoticônes de cœur.

❤️❤️❤️

– Gal Gadot (@GalGadot) 16 mars 2020

De toute évidence, un crossover Marvel / DC comme celui-ci ne se produira pas de sitôt sur grand écran, donc cela signifie beaucoup que Larson et Gadot ont développé cette amitié en ligne pliant plusieurs univers. C’est aussi un bonus que Larson donne un coup de fouet à un excellent fan art comme celui-ci – tout en retweetant le tweet d’origine, afin que les gens sachent qui est le créateur.

Les deux grandes dames ont également des suites pour leurs personnages. Wonder Woman 1984 est le premier, avec le suivi – qui ramènera Steve Trevor de Chris Pine, avec Pedro Pascal et Kristen Wiig rejoignant le casting – en raison de succès dans les cinémas cet été. Captain Marvel 2 arrive également, mais il reste encore quelques années, au moins, car la production ne démarre pas de si tôt et elle n’a pas encore été officiellement intégrée à la phase 4 de Marvel.

Brie Larson et Gal Gadot se sont rencontrés pour la première fois lors de la cérémonie des Oscars en février, partageant leurs adorables selfies hilarants sur les réseaux sociaux. C’était une rencontre que Larson attendait apparemment depuis des années. Nous aussi, Brie. Nous aussi.