Brie Larson réagit au dessin du capitaine Marvel avec Wonder Woman

La star de Endgame, Brie Larson, a récemment réagi à un dessin d’elle-même en tant que capitaine Marvel avec Wnder Woman de Gal Gadot.

Wonder Woman de Gal Gadot a été le premier film de super-héros féminin à succès, qui a maintenant ouvert la voie à d’autres. Depuis que ce film est sorti en salles en 2017, nous avons finalement obtenu un film solo féminin du côté de Marvel avec Captain Marvel. Nous avons également récemment obtenu Birds of Prey et nous pouvons nous réjouir de Black Widow avec de nombreux autres projets dirigés par des femmes à l’horizon.

Aux Oscars de cette année, Brie Larson et Gal Gadot ont présenté un Oscar avec Sigourney Weaver. Les deux actrices de super-héros ont ensuite pris des selfies l’une avec l’autre que l’Internet adorait. Cela a incité les fans à faire des choses comme créer des illustrations mettant en vedette Captain Marvel et Wonder Woman ensemble. Brie Larson a réussi à voir l’un de ces superbes dessins et y a réagi sur sa page Twitter officielle. Vous pouvez voir sa réaction ci-dessous.

Voici le synopsis de Captain Marvel:

Situé dans les années 1990, “Captain Marvel” de Marvel Studios est une toute nouvelle aventure d’une période inédite de l’histoire de l’univers cinématographique Marvel qui suit le voyage de Carol Danvers alors qu’elle devient l’un des héros les plus puissants de l’univers. Alors qu’une guerre galactique entre deux races extraterrestres atteint la Terre, Danvers se retrouve avec un petit groupe d’alliés au centre du maelström.

Réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, Captain Marvel met en vedette Brie Larson, Samuel L Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Clark Gregg et Jude Law.

Captain Marvel est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD. Pendant ce temps, Gal Gadot devrait revenir en tant que Diana Prince dans Wonder Woman 1984, qui sortira en salles le 5 juin.

