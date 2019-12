Brie Larson serait toujours le meilleur choix de Lucasfilm pour Ahsoka Tano

Dans les nouvelles qui placeront certainement le chat parmi les pigeons dans le fandom de Star Wars, Brie Larson reste le premier choix de Disney et Lucasfilm pour jouer une action en direct Ahsoka Tano. Au moins, c'est selon des sources proches du WGTC, les mêmes qui nous ont donné plusieurs scoops liés à cette galaxie très, très loin qui se sont avérés être corrects. Y compris, (SPOILERS) est un traître dans The Rise of Skywalker, les parents de Rey sont liés à (SPOILERS) et (SPOILERS) décède dans Rise of Skywalker susmentionné.

Bien sûr, l'ancien Jedi est l'un des personnages les plus aimés des émissions d'animation, des livres et des bandes dessinées et vient de faire ses débuts sur grand écran dans Rise (quoique comme une brève partie du “ chœur Jedi '' exhortant Rey à la finale) . Comme le choix des fans pour le rôle a longtemps été Rosario Dawson, Disney avec Brie Larson signifierait que certains coins du fandom de Star Wars sont garantis comme balistiques. Après tout, Larson est devenue la cible d'une avalanche de critiques misogynes après avoir fait quelques remarques pro-féministes assez douces lors de la tournée de presse de Captain Marvel, et depuis lors, elle est devenue une figure de proue de la diversité.

Cliquer pour agrandir

Compte tenu de tout cela, c'est bien que Disney semble être fermement derrière elle (Captain Marvel, qui a rapporté 1,1 milliard de dollars, n'a probablement pas fait de mal). Malgré une pétition suspecte de la part de ses fans pour la retirer de son rôle, elle devrait jouer dans Captain Marvel 2 et Kevin Feige a déjà indiqué qu'elle était son premier choix pour son mystérieux projet Star Wars. Cela rejoint parfaitement le producteur qui serait également intéressé par Ahsoka, il est donc logique que Larson assume le rôle.

Et tu sais quoi? Malgré tout le reste, elle serait une grande Ahsoka. Larson est une excellente actrice, a prouvé qu'elle est capable de faire un travail physique solide et qu'elle rendrait certainement justice à la partie. Tout ce que Disney et Lucasfilm ont à faire, ce n'est pas de se plier sous le poids de l'indignation des fans. The Rise of Skywalker étant un désordre décousu, c'est comme si ils accordaient trop d'attention aux haineux des derniers Jedi. Espérons qu’ils ne feront pas deux fois la même erreur, qu’ils aient confiance en leurs décisions créatives et choisissent Brie Larson Ahsoka Tano à la vie en direct.