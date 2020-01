Bright Director offre une mise à jour sur la suite très attendue

David Ayer Brillant a été fortement présenté comme la première incursion majeure de Netflix sur le territoire des superproductions, avec le géant du streaming déboursant 100 millions de dollars sur le film d’action fantastique mettant en vedette Will Smith et Joel Edgerton. Bien que le film n’ait pas rencontré beaucoup de succès auprès des critiques, il a été un énorme succès pour Netflix, avec 11 millions de personnes qui ont regardé l’aventure du copain humain / orc pendant les trois premiers jours de sa disponibilité.

Netlflix est très prudent avec la façon dont il publie les données d’audience pour la plupart de ses projets, mais ils semblaient désireux de faire savoir à tout le monde que Bright était un succès fulgurant, les chiffres étant sûrement dopés par le fait qu’il a abandonné le service fin décembre, juste à temps pour les vacances où la grande majorité des abonnés sont plus enclins à rester et à regarder un film.

Comme c’est le cas avec de nombreux blockbusters ces jours-ci, les fans semblaient aimer Bright beaucoup plus que les critiques, ce qui a conduit Netflix à donner le feu vert à une suite peu de temps après. Bien que l’écrivain d’origine Max Landis n’ait pas été ramené pour revenir. Le suivi devait être tourné l’année dernière, mais a été retardé en raison du calendrier de tournage très chargé de Will Smith, ce qui a fait croire à beaucoup que cela ne se produirait pas réellement. Cependant, dans une récente interview, Ayer a confirmé que Bright 2 est toujours en développement actif, mais n’a pas de date de début officielle pour la production.

«Toujours en développement. Nous y travaillons, alors j’espère que nous pourrons monter cela bientôt. C’est une excellente occasion pour nous tous d’explorer davantage le monde. Je pense que les gens avaient l’impression qu’il y avait beaucoup de portes à explorer. Les gens disaient: «Parlez-nous du dragon. Parlez-nous de cela, de l’histoire ». C’est donc un monde très riche et je pense que nous allons approfondir davantage. »

Ayer a certainement mis le doigt sur la tête ici, car l’une des principales plaintes Brillant est qu’il faisait allusion à une énorme quantité de mythologie et de construction mondiale, mais restait principalement confiné dans les rues de la ville. Le dragon dont il parle était en arrière-plan d’un plan, alors qu’il y avait aussi un flic du trafic de centaures qui a été vu une fois et jamais mentionné à nouveau. Si la suite se poursuit, le cinéaste serait sage de doubler l’aspect fantastique, d’autant plus que The Witcher s’est avéré être un succès retentissant sur Netflix.