Brillant! Amazon met gratuitement quelques séries Prime Video

Il a été dit à maintes reprises: nous devons rester à la maison, car c’est notre façon de prévenir (la participation) la propagation de Covid-19 ou coronavirus dans notre pays. Nous ne sommes pas les seuls, car des citoyens d’autres parties du monde, comme la Chine, les États-Unis, l’Italie ou l’Espagne, ont pris cette mesure face à la crise provoquée par ce virus.

De cette façon, rester à la maison est également synonyme – après notre journée de travail – d’avoir suffisamment de temps pour rattraper son retard sur certains films, séries, documentaires, dessins animés et plus, disponibles en ligne ou sur des plateformes de streaming …

Vous pouvez également lire: 10 séries au marathon après le bureau à domicile

Et maintenant, Pour rejoindre les efforts des utilisateurs pour rester à la maison, Prime Video mettra gratuitement à disposition des séries pour les familles et les enfants. La plateforme a fait une sélection ou un catalogue de séries qui seront désormais gratuites. La seule chose que les gens devraient avoir est un accès Internet, un écran où vous pouvez voir Amazon Prime Video (ou ordinateur) et un compte Amazon.

Maintenant bien. Suivez simplement les étapes ci-dessous:

–Entrez ce lien pour accéder à la sélection de séries familiales que Prime a mis gratuitement.

-Alors, sélectionnez l’une des séries disponibles. Vous pouvez essayer d’accéder à tout ce qui ressemble aux Aventures de Pesti et Polvi.

–Une boîte apparaîtra où vous pourrez commencer votre période d’essai gratuite de 30 jours. Sélectionnez cette option, et il vous demandera de démarrer votre compte, qui, comme le souligne Amazon, est gratuit.

Remarque: Avoir un compte Amazon gratuit signifie que vous ne pouvez pas accéder à tous les autres contenus Prime Video ni, en cas d’accès à la boutique en ligne, bénéficier de la livraison gratuite.

Partagez l’actualité avec ceux qui n’ont pas d’adhésion Prime: à partir d’aujourd’hui, nous proposons une sélection de séries gratuites pour tous les enfants à la maison. Papas, il vous suffit d’entrer le lien, de choisir ce que vous voulez voir, de créer un compte Amazon (gratuit) et le tour est joué. https://t.co/HFbUfdgcE5 pic.twitter.com/7Ti5fWyDKx

– PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) 23 mars 2020

Certains titres qu’Amazon et Prime Video ont mis à la disposition des utilisateurs sont:

Oz perdu

Ajoutez simplement de la magie

Journal des bogues

Si vous donnez un cookie à une souris

Le jour de neige

Costume Quest

Danger & Eggs et plus