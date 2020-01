Briser la fin de la “ lame ” supprimée avec Morbius et pourquoi nous n’avons jamais eu cette suite

Après un héritage de bande dessinée de près de cinquante ans, Morbius le vampire vivant fera enfin ses débuts sur grand écran dans le film solo éponyme de cette année. C’est un film Marvel que personne n’a peut-être vu venir, bien que le développement d’un long métrage Morbius remonte à 2000, lorsque Artisan Entertainment s’est associé à Marvel pour l’option quinze de ses propriétés de bande dessinée pour les adaptations de fonctionnalités, dont ce titre était inclus. Mais l’héritage théâtral de ce personnage remonte plus loin que cela, presque aussi loin que l’histoire du film de Marvel en soi, car le personnage devait initialement faire ses débuts à la fin de 1998. Lame.

Blade n’était, bien sûr, que la deuxième aventure sur grand écran de Marvel après Howard the Duck en 1986 – et beaucoup plus de succès à cela. Alors que le mérite revient généralement à X-Men et Spider-Man pour le boom massif des films de bandes dessinées qui dure maintenant depuis deux décennies, Blade a tant fait pour ouvrir la porte pour permettre à ces deux films de se produire en premier lieu. C’était un film sur un personnage obscur, un pari massif, et ça a payé. Parce que le film était si risqué, il est en fait un peu surprenant que le réalisateur Stephen Norrington et l’écrivain David Goyer aient pensé à mettre en place une suite en premier lieu, même si cette allumeuse a finalement été supprimée.

Pour rafraîchir la mémoire de quiconque en a besoin, Blade, comme nous le savons, se termine avec le chasseur de vampires et la Karen humaine émergeant sur un toit après leur bataille avec Deacon Frost. Karen, qui s’est guérie de l’infection, propose également de guérir Blade, mais après avoir ravivé sa soif de sang, il suggère seulement qu’elle lui fasse un sérum plus fort à la place, car il a encore besoin de ses capacités pour faire son travail. Le film passe ensuite à Moscou, où nous voyons Blade prêt à éliminer des vampires russes.

Initialement, dans la fin supprimée, cette scène sur le toit a duré un peu plus longtemps. Blade dit toujours à Karen de continuer à guérir parce que, comme il le dit, «j’ai encore un travail à faire». Cette fois, Karen lui dit alors «tu es sur l’horloge», révélant une silhouette regardant la conversation du haut d’un voisin bâtiment. Ce chiffre n’est autre que Morbius. Dans l’ensemble, cette allumeuse suite flagrante d’une fin pourrait être un peu trop sur le nez, mais c’est aussi délicieusement ringard.

Cette fin a été filmée et peut être regardée en ligne en assez mauvaise qualité pendant des années. Malheureusement, une version à plus haute résolution n’a jamais fait surface, bien que j’aimerais voir des séquences ou des photos en coulisses pour ce qui s’est passé dans le tournage, si elles existent.

Imaginez cela, cependant: Morbius fait ses débuts à la fin d’un film, directement pour taquiner une suite dans laquelle il serait une figure centrale, avant même d’avoir Spider-Man sur grand écran. Plus que cela, c’est le genre de configuration de suite directe et flagrante pour laquelle le MCU est connu et il a été tourné une décennie complète avant la sortie d’Iron Man. Heck, Marvel n’essaierait même pas une autre piqûre de crédits avant X-Men: The Last Stand en 2006. Alors, que s’est-il passé? Pourquoi cette incroyable configuration a-t-elle été abandonnée en premier lieu?

L’écrivain David Goyer répond principalement à la question dans le commentaire du DVD. La fin visait à mettre en place une suite dans laquelle Morbius serait le principal antagoniste. C’était l’idée de Goyer et du réalisateur Stephen Norrington et aurait formé la colonne vertébrale de sa suite; mais quand Norrington est parti, cette idée l’a accompagné. Guillermo del Toro est venu à bord pour diriger Blade II à la place et, naturellement, voulait faire son propre truc. Cela a abouti à ce que la plupart des fans considèrent comme le meilleur film de la franchise Blade.

Il est intéressant de penser à Morbius comme le méchant dans la suite de Blade et à quoi cela aurait pu ressembler. Oui, le personnage a fait ses débuts en tant que méchant de Spider-Man, et il a une longue histoire de rivalité avec Blade, mais il n’a jamais été que sympathique. Il serait surprenant de le voir dépeint comme un antagoniste absolu, bien qu’il soit également possible que cette hypothétique lame morte depuis longtemps ait pu voir les deux anti-héros prendre une menace plus grande. Morbius n’étant pas tout à fait un vampire – ou du moins quelqu’un qui est venu au vampirisme par des moyens extrêmement non conventionnels – et luttant souvent pour garder sa soif de sang sous contrôle, il a beaucoup de points communs avec Blade. J’ai souvent supposé que leur haine de longue date les uns envers les autres venait de la quantité d’eux-mêmes qu’ils voient dans l’autre, car il y a tellement de similitudes entre les deux. Après tout, les vampires ont tendance à devenir découragés de regarder dans un miroir.

Tout ce que cette version de Blade II a pu impliquer n’est que pure spéculation, malheureusement, car elle n’a même jamais semblé arriver au stade du script, malgré l’introduction de Morbius filmée. Des idées de suite ont également été lancées autour de l’introduction de personnages de bandes dessinées Frank Drake et Hannibal King, ce dernier devant finalement apparaître dans Blade Trinity joué par Ryan Reynolds. Stephen Norrington a refusé l’offre de diriger la suite et del Toro est venu avec sa propre mythologie de vampire, pour des résultats évidemment excellents. Norrington, cependant, avait un rôle beaucoup plus important dans l’introduction de Morbius à la fin de la lame originale que la plupart des fans ne penseraient probablement jamais à deviner. J’avais toujours assumé le rôle de Morbius dans ce caméo mis au rebut joué par un cascadeur sans nom, mais la vérité est bien plus intéressante que la personne portant le manteau bouffant de Morbius dans cette finale coupée n’est autre que le réalisateur Stephen Norrington lui-même.

C’est à la fois incroyable et sans surprise, car cela signifiait de ne pas avoir à embaucher quelqu’un pour un rôle incroyablement bref, ainsi que le fait que vous ne pouvez pas réellement distinguer les détails de Morbius à part ses longs cheveux noirs.

Après son départ de Blade, Norrington s’est retrouvé attaché à d’innombrables autres projets, y compris quelques autres films Marvel. En 2001, il a été attaché à la direction de Ghost Rider, avant que le projet ne change de mains de Dimension à Columbia. Cette même année, il a signé un accord pour diriger Les Mains de Shang-Chi: Maître du Kung Fu, qui était en développement depuis des années, mais jamais activement, et Norrington a été remplacé en tant que directeur par Yuen Woo-ping en 2005. En 2007, il devait diriger le remake de Clash of the Titans qu’il a quitté au motif qu’il n’avait jamais grandi avec l’original, remettant les rênes au réalisateur d’Incredible Hulk, Louis Leterrier. En 2008, Norrington a annoncé qu’il dirigerait un remake de The Crow et est resté attaché pendant plusieurs années avant de partir en 2013. Plusieurs autres cinéastes sont venus et ont quitté ce projet depuis. Norrington a également été déclaré par Robert Englund comme ayant été attaché à Freddy vs Jason en 2001. Juste avant Norrington a été attaché – et juste après que Rob Bottin a disparu à la fois du développement de ce film et de l’industrie dans son ensemble – Englund a noté qu’un autre cinéaste avait a abordé le projet en parlant à Horror Online à l’époque: «Je crois qu’ils allaient aller avec Guillermo del Toro, que j’aime. J’ai adoré Cronos et Mimic. Mais il est occupé avec Blade II maintenant. “

Par cette chronologie, Norrington aurait refusé Blade II, laissant del Toro entrer et le remplacer, del Toro laissant Freddy contre Jason dans le processus, laissant Norrington le remplacer à ce sujet. Ce qui, s’il est vrai, est un incroyable cercle parfait d’enfer du développement. Malheureusement, à part les citations d’Englund, l’implication de aucun réalisateur n’a jamais semblé être étayée, il est donc possible qu’aucun d’entre eux n’ait jamais été aussi sérieusement impliqué dans le projet que les rumeurs ont incité les fans à le croire.

Le dernier film de Norrington en tant que réalisateur était The League of Extraordinary Gentlemen. En tant que grand fan de cette première lame, cependant, j’aimerais le voir enfin diriger quelque chose d’autre qui se fait réellement. Alors que Blade aurait certainement été une évidence pour amener Morbius sur grand écran, il est fou de voir le début du personnage dans son propre film solo deux décennies plus tard. C’est un instinct naturel de penser qu’il est fou que la culture de la bande dessinée ait atteint une taille si énorme que des personnages comme Morbius puissent obtenir leur propre film, mais la vérité est que, grâce à être lié à Spider-Man et à figurer en bonne place dans les années 90 animées Morbius était probablement un personnage plus connu que Blade au moment de la sortie du film. Bien que Blade ait également fait quelques apparitions sur ce dessin animé, il s’agissait d’apparitions plus petites, comme de nombreux autres héros de Marvel.

Entre hier et aujourd’hui, il y avait un autre point de vente qui, selon la rumeur, aurait vu Morbius faire ses débuts en direct: la courte durée de vie de Blade: The Series. Cette émission, qui n’a duré que treize épisodes sur Spike, a été annulée après un cliffhanger extrême. David Goyer et toutes les personnes impliquées semblaient penser qu’une deuxième saison était presque garantie et il y avait des plans concrets pour ce que la deuxième saison aurait impliqué. Bien que les rumeurs concernant l’inclusion de Morbius aient circulé pendant longtemps, elles n’ont jamais été confirmées et il n’y a presque aucun moyen qu’elles puissent être vraies, car à ce moment-là, la franchise Spider-Man battait son plein et le personnage était fermement lié à Sony. Cependant: Blade: la série devait marquer les débuts en direct d’un autre personnage de Marvel bien avant qu’ils n’atteignent enfin l’écran, car le justicier surnaturel Moon Knight devait apparaître dans la deuxième saison, si cela avait été fait. Moon Knight a actuellement une série en développement pour Disney +.

Pour un personnage (et un film) qui n’est presque jamais mentionné aux côtés d’autres héros fondateurs de Marvel, Blade a fait beaucoup pour rendre ce climat lourd de héros possible, d’une manière non conventionnelle, cruciale et malheureusement largement oubliée.