Brit Awards 2020: voir la liste complète des nominés

Les prix annuels de l’industrie phonographique britannique sont sur le point de commencer et ce sont les nominés pour les Brit Awards 2020.

La cérémonie aura lieu à partir du 02 Arena de Londres et réunira les stars les plus célèbres de l’industrie musicale. Lizzo, Dave, Billie Eilish, Harry Styles, Stormzy, Mabel et Lewis Capaldi pourraient être ceux qui brillent sur la scène des prix.

Meilleur groupe

Poulains

Bastille

Apportez-moi l’horizon

Coldplay

D- Block Europe

Meilleur soliste britannique

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Meilleur soliste britannique

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Meilleur nouvel artiste britannique

Lewis Capaldi

Dave

Aitch

Mabel

Sam Fender

Chanson de l’année

Ladbroke Grove – Aj Tracey

Géant – Calvin Harris Ft. Rag’n’Bone Man

Emplacement – Dave Ft. Burna Boy

Je m’en fiche – Ed Sheeran Ft. Justin Bieber

Quelqu’un que vous avez aimé – Lewis Capaldi

Ne m’appelle pas – Mabel

Rien ne se brise comme un cœur – Mark Ronson Ft. Miley Cyrus

Danser avec un inconnu – Sam Smith Ft. Normani

Vossi Bop – Stormzy

Juste toi et moi – Tom Walker

Meilleure soliste internationale

Billie eilish

Ariana Grande

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

Meilleur soliste masculin international

Bruce Springteen

Burna boy

Kennedy Dermot

Post Malone

Tyler, le créateur

Album de l’année

Psychodrame – Dage

Fine Line – Harry Styles

Divinement sans inspiration dans une mesure infernale – Lewis Capaldi

Kiwanuka– Michael Kiwanuka

Heavy Is the Head – Stormzy

.