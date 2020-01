Britannia saison 3 confirmée après que les fans ont appelé à plus de drame Sky! – HITC

Les fans de Britannia de Sky Atlantic réclament une troisième saison, mais est-elle en route?

Avec Game of Thrones maintenant une chose du passé, l’attention doit se tourner ailleurs pour saisir un drame plein d’action et de mystère.

Heureusement pour les téléspectateurs de Sky Atlantic, la saison 2 de Britannia (également connue sous le nom de Britannia II) fait sensation!

Des épisodes ont été diffusés chaque semaine sur Sky Atlantic et sont arrivés à la fois à la demande et sur le service de streaming de Sky Now TV.

En conséquence, les fans qui ont réussi à regarder les 10 épisodes de la deuxième saison de Britannia réclament déjà une troisième série.

Mise à jour: Sky a révélé le 15 janvier 2020 que Britannia a en effet été renouvelée pour une troisième saison pour Sky Atlantic et le service de streaming NowTV. Aucune date de sortie n’a été annoncée jusqu’à présent, mais elle devrait se diriger vers la fin de 2020, mais nous vous tiendrons bien sûr au courant de toute nouvelle information.

Britannia obtiendra-t-elle une troisième série?

Au moment d’écrire ces lignes, rien n’a été annoncé concernant une troisième saison de Britannia.

Cependant, une des stars de l’émission – Mackenzie Crook – a déclaré au Radio Times: «Rien n’a été définitivement confirmé, mais je sais que tout le monde est optimiste et que des préparatifs sont en cours. [for if a third season is commissioned],

Il a poursuivi: «Eh bien, les Romains sont restés [in Britain] depuis 400 cents ans donc vous avez beaucoup de matériel là-bas et nous ne sommes que quelques années dans l’invasion, alors qui sait? “

Quand la saison 2 a-t-elle commencé?

La deuxième saison de Britannia n’a été lancée que le 7 novembre 2019.

Les 10 épisodes de la nouvelle saison sont cependant disponibles en streaming, à la demande et sur le service de streaming de Sky, Now TV.

En conséquence, de nombreux fans de Britannia se sont frayé un chemin à travers toute la saison 2 et appellent maintenant à une troisième saison.

Les fans en veulent désespérément plus!

C’est toujours bon signe lorsque les fans de séries télévisées se tournent vers les médias sociaux pour en demander plus à leurs émissions préférées.

Sky sera donc certainement ravi que de nombreux téléspectateurs de Britannia se tournent vers Twitter pour demander la série 3.

Un téléspectateur, soucieux de plus tweeté: «Série exceptionnelle 2! Meilleure télévision de l’année. Quand saurons-nous si une série 3 aura lieu? »

Tandis qu’un autre, qui venait de sortir de la saison 2 de Binging, a demandé: «Je viens de terminer Britannia 2. Regarde la frénésie. Une série brillante espère que la saison 3 a été commandée?

Il est clair qu’il y a certainement un appétit pour plus d’action à l’époque romaine.

Nous allons probablement en apprendre davantage sur une troisième saison potentielle alors que Britannia II touche à sa fin juste au coin de janvier.

