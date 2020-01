Britney Spears secoue son bikini bleu pendant une séance de yoga à l’extérieur

Britney Spears reste fidèle à son programme d’entraînement après avoir posté une vidéo d’elle faisant du yoga en bikini bleu à son IG.



À la fin des années 90 et tout au début des années 2000, il n’y avait pas un seul acte musical aussi polarisant que Britney Spears. Le monde a pu assister à la maturation de l’adolescente de l’époque à la femme de 38 ans qui a connu un succès mondialement reconnu en tant qu’icône de la pop et mère respectée de deux enfants.

Alors qu’elle a remporté tous les honneurs de divertissement imaginables de la lauréate du Grammy Award au détenteur du record du monde Guinness, l’interprète de “… Baby One More Time” a priorisé sa santé comme l’un de ses principaux objectifs à améliorer au cours de la nouvelle année. Il y a quelques semaines, Spears a publié une courte vidéo sur son compte IG indiquant qu’elle utiliserait plusieurs méthodes non orthodoxes pour maintenir ses objectifs de fitness. Spears a légendé le post:

“En 2020, je vais faire beaucoup plus d’acro yoga et les bases du yoga…. Je suis un débutant et c’est un peu difficile à abandonner…. Apprendre à faire confiance et laisser quelqu’un d’autre tenir votre corps 😳 !!! J’ai beaucoup de choses que je garde en bouteille, donc je dois garder mon corps en mouvement !!!! Dieu merci pour Mère Nature… .elle n’est vraiment pas une blague…. elle me motive et m’aide à trouver mes pieds et ouvre toujours mon esprit quand je fais un pas dehors…. !!!! J’ai eu de la chance aujourd’hui avec ce beau temps 🍀🍀🌸🌸🌸☀️ Je viens de rentrer d’un voyage avec ma famille et j’ai couru une vitesse de 6,8 à l’extérieur de ma maison pour une course de 100 mètres … J’ai fait 6 au lycée donc j’essaye de gagner de la vitesse !!!! Je me suis blessé à la cuisse donc je m’excuse si mes jambes ont l’air enflées I J’espère que vous avez tous une merveilleuse nouvelle année et une DIEU DE VITESSE !!! !! PS Je suis tellement cool avec mes chaussures de tennis et mon yoga 🧘‍♀️ c’est la nouvelle chose que tu sais 😹😹😹😜😜 !!!! ”

Dimanche dernier, la pop star du multiplatinum est restée attachée à son vœu de fitness, en postant une autre vidéo d’elle faisant du yoga dans le confort de sa cour avant. Cette fois, Mme Spears a montré sa silhouette svelte et ses courbes tout en arborant un minuscule bikini turquoise. Alors que ces dernières années, Britney Spears a lutté contre la santé mentale et les obstacles personnels, il semble que la starlette est en bonne voie de vivre un style de vie épanoui et sain. Découvrez Britney Spears maîtriser son «chien vers le bas» dans le post Instagram fourni ci-dessous.

.