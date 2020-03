Britt Westbourne est de retour et Kelly Thiebaud donne un aperçu

Le personnage de General Hospital Britt Westbourne est l’un des méchants les plus populaires sur les savons. Représentant du personnage, Kelly Thiebaud a révélé que le personnage revenait à Port Charles et s’était ouvert sur le retour.

Kelly Thiebaud en 2016 | Paul Archuleta / FilmMagic

L’histoire de Britt Westbourne sur «General Hospital»

Thiebaud a dépeint le personnage de 2012-2015 puis lors d’un autre passage de 2017-2018. Le personnage est la fille du Dr Liesl Obrecht et du méchant Cesar Faison.

Westbourne a d’abord été présenté comme médecin au General Hospital, attiré par Patrick Drake, qui pleure la mort de sa femme, Robin Scorpio. Patrick se sépare plus tard de Britt après qu’elle se révèle très impolie, y compris avec sa fille, Emma.

Britt essaie également de saboter la nouvelle petite amie de Patrick, Sabrina Santiago, en faisant chanter Maxie Jones. Sa mère l’aide également à retrouver Patrick, même au point où elle menace de tuer Britt si elle ne réussit pas mieux dans ses tentatives d’être avec lui. Britt finit par simuler une grossesse, affirmant qu’elle porte l’enfant de Patrick.

La baby saga et au-delà

À un moment où elle essaie de se rapprocher de Patrick et ça ne marche pas vraiment, elle finit par développer des sentiments pour Nikolas Cassadine. Patrick veut la poursuivre en détention s’il découvre qu’Obrecht est sa mère, puis elle finit par se nettoyer et révèle que Brad Cooper a donné du sperme pour qu’elle puisse avoir un bébé.

Une fois que ses parents l’ont kidnappée, Nikolas et le bébé, Britt découvre qu’ils gardent également Robin captive. Robin est également désespérée de retourner à Port Charles lorsqu’elle apprend que Patrick et Sabrina se marient. Les parents de Britt sont pris et tout le monde est libéré.

Britt obtient un peu de bonheur et commence une relation avec Nikolas, mais il est révélé qu’elle a volé des embryons de Lulu Spencer et Dante Falconeri et que Ben est en fait le fils de la soeur de Nikolas, Lulu Spencer et Dante Falconeri.

Après avoir été larguée par Nikolas et livrée à la police, Britt commence à découvrir pourquoi elle est le chemin. Elle apprend que cela est dû en grande partie à la façon dont sa mère l’a traitée et elle commence à se réformer. Elle découvre qu’elle a un frère, Nathan West. Brutt quitte finalement Port Charles avec Faison après une tentative d’enlèvement bâclée du fils de Nikolas, Spencer, par ses parents.

Elle est revenue brièvement quelques années plus tard pour regarder le bal des infirmières et voir Brad, sa mère et Spencer. Elle se rend finalement. Après avoir passé du temps en prison, elle quitte Port Charles et décide de commencer une nouvelle vie.

Kelly Thiebaud confirme le retour

Thiebaud a confirmé dans une interview avec Soap Opera Digest qu’elle reviendrait au spectacle pour un nouveau passage.

“Franc [Valentini] tendu la main vers moi [at] au début de cette année et a mentionné que les écrivains voulaient me ramener un peu. «J’ai dit:« Bien sûr que je le ferai! Je n’aimerais rien de plus que ça! » dit l’actrice.

Elle a poursuivi en disant que les fans sont «une énorme raison pour laquelle j’aime toujours revenir en arrière…. Même si ce n’est que pour quelques épisodes, ils semblent toujours vraiment apprécier de voir ce personnage et cela le rend plus amusant et excitant pour moi. “

Thiebaud a actuellement un rôle récurrent dans le spin-off de ABC’s Grey’s Anatomy, Station 19.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.