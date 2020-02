Brittany Matthews a eu la meilleure réponse aux fans demandant quand elle et Patrick Mahomes vont se fiancer

Peu importe depuis combien de temps un couple de célébrités est

sortir ensemble. Dès qu’ils sortent ensemble, les fans commencent à spéculer sur le moment

ils seront attelés.

Dans le cas du quart-arrière des chefs de Kansas City, Patrick Mahomes, ce sont des questions valables. Il va bien avec l’amour de longue date et sa compatriote Brittany Matthews depuis le lycée et vient d’acheter une maison avec elle. Ces deux tourtereaux ont une relation très douce et semblent pleinement engagés l’un envers l’autre et à élever leurs chiens ensemble.

Alors, quand la star de la NFL proposera-t-elle à son

Amour d’enfance? C’est une question qui leur est souvent posée. C’est pourquoi

Matthews a la réponse parfaite pour quand cela arrive inévitablement.

Brittany Matthews et Patrick Mahomes | James Devaney / .

Brittany Matthews a répondu aux questions d’engagement sur

Instagram

Même si leur carrière est à la fois

trajectoire ascendante, ce couple travailleur a encore beaucoup de temps pour

comprendre la vie. Matthews et Mahomes ont 24 ans et ne sont clairement pas

pressé de faire le nœud.

Matthews a récemment partagé une photo d’elle avec Mahomes

avec la légende: «7 ans, le plus grand 7

ans avec vous! Beaucoup de changements dans la vie, beaucoup de croissance, beaucoup de surprises, beaucoup

de souvenirs! Vive toute une vie avec vous. »

Et parce qu’elle savait déjà que les commentaires seraient inondés de spéculations sur les propositions, elle a dirigé les commentaires imminents avec une réponse.

“P.- à tous ceux qui sont

va demander quand nous nous marierons, la réponse est quand nous voulons, ”

ajouta-t-elle, avec un emoji souriant et riant. Même si elle l’a gardé léger,

vous devez vous demander si elle en a marre d’entendre le

même question tout le temps.

Elle a réagi aux fans prédisant que Mahomes obtiendrait une bague à Matthews s’il remportait le Super Bowl

Même si Matthews n’est pas

poussant le problème du mariage, elle a eu une réponse douce pour les fans qui ont prédit

que Mahomes pourrait proposer s’il aidait à remporter une grosse victoire des Chiefs au Super Bowl

LIV.

Des fans dans les tribunes du Houston

Le match des Texans comportait une pancarte disant: «Obtenez un anneau à Britt! Nous en prendrons un aussi! »Matthews

partagé

une photo des fans tenant le signe dans ses histoires Instagram avec un grand

coeur à côté.

Patrick Mahomes et Brittany

Matthews se concentre sur sa carrière

L’une des raisons pour lesquelles Mahomes et Matthews ne sont pas pressés de devenir mari et femme est qu’ils sont tous les deux très engagés dans leur carrière en ce moment. Actuellement, Mahomes est considéré comme l’un des jeunes athlètes les plus prometteurs de la NFL, même si ce n’est que sa deuxième saison en tant que starter. Certains analystes sportifs l’appellent même le meilleur joueur de la ligue en ce moment.

Pendant ce temps, Matthews est dur

au travail en se faisant un nom. Après avoir joué collégial et professionnel

football, elle est passée à la création de sa propre entreprise de formation personnelle.

Ces deux-là ont-ils le temps de

planifier un mariage et être attelé hors saison? Est-ce que Matthews recevra une bague si Mahomes

en obtient un? Nous surveillerons tous de près ce qui se passera ensuite!