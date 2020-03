Brittney Taylor explique la lutte contre l’ivrogne chez Tommie Lee

Brittney Taylor prétend qu’elle a de nouveau été agressée sans provocation par un “ami” alors que Tommie Lee et Bobby Lytes capturent le drame pour IG.



Parfois, Henny frappe un peu trop fort et pour Brittney Taylor, la liqueur noire a donné un coup de poing lourd. Alors que certaines personnes s’auto-isolent pendant cette quarantaine, d’autres voient la distance sociale comme éloignant les étrangers. Les cercles d’amis continuent de passer du temps ensemble à huis clos, notamment les stars de Love & Hip Hop Tommie Lee, Bobby Lytes et Brittney Taylor.

Jamie McCarthy / Personnel / .

Si le nom de Taylor vous semble familier, c’est parce que c’est elle qui a accusé Remy Ma d’agression. L’affaire a traîné pendant des mois alors qu’ils comparaissaient à plusieurs reprises devant le tribunal, et alors que Taylor insiste sur le fait que Remy lui a donné un coup de poing au visage sans aucune raison, son procès a été rejeté. Taylor a continué à se défendre et à maintenir son interaction sur les réseaux sociaux au minimum, mais elle est apparue avec ses amis de la télé-réalité pour un moment Instagram intéressant.

Tommie Lee a enregistré le combat ivre entre Brittney Taylor et un autre ami et l’a partagé sur son histoire Instagram. Plus tard, Tommie et Bobby étaient ensemble lorsqu’ils se sont de nouveau retrouvés sur Live, cette fois avec Taylor en écran partagé. Il est évident que Taylor était ivre alors qu’elle tentait d’expliquer ce qui s’était passé. Elle a ensuite raconté à Bobby Lytes à quel point il était faux avec une personne. Taylor a ensuite partagé un message post-and-delete où elle a admis être ivre, mais dit qu’elle a été attaquée par son «ami» qui «l’a complètement perdu de nulle part». Vérifiez tout ci-dessous.

.