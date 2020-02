«Brooklyn Nine-Nine» – Avant-première de la saison 7: Jake, Holt, nouveau capitaine

HISTOIRES CONNEXES

Raymond Holt de Brooklyn Nine-Nine a déjà été mis à l’écart – alors qu’est-ce qui rend sa rétrogradation actuelle différente?

À la fin de la saison 2, le capitaine de la 99e circonscription a été contraint de quitter son poste et de prendre un travail de bureau dans le département des relations publiques du NYPD, ce qui s’est avéré temporaire. Puis, dans la finale de la saison 3, Holt et Jake sont entrés dans la protection des témoins pour éviter la colère du patron de la mafia Jimmy “The Butcher” Figgis. Ils ont passé six mois en Floride avant de retourner au Nine-Nine, où Holt a été réintégré.

Plus récemment, Madeline Wuntch (star invitée récurrente Kyra Sedgwick) a placé Holt en patrouille après avoir appris que son archnémésis n’avait servi qu’un mois comme flic avant de passer au poste de détective – et maintenant qu’elle est commissaire par intérim, il n’y a plus personne au-dessus d’elle avec le pouvoir d’annuler ladite décision. En conséquence, Holt se retrouve coincé dans une position subalterne dans la saison 7.

“Il était très important pour nous que nous n’ayons pas simplement fait quelque chose à la fin de l’année dernière, puis que nous ayons immédiatement réinitialisé le monde au début de cette année”, a déclaré le co-créateur de la série, Dan Goor, à TVLine. “Bien qu’il soit vrai que Holt à la fin de la saison a été dépouillé de son poste de capitaine [before], Ceci est différent. Sa dynamique avec le reste de l’équipe a changé, et il est en leur présence pour la durée.

“Ce n’est pas seulement que quelque chose de mal est arrivé à Holt, et il est parti sur une île ou avec Jake en train de faire quelque chose”, poursuit Goor. “Ce gars qui était le patron est maintenant le plus bas [ranking] membre de l’équipe. “

Bien sûr, cela change la façon dont Jake et Holt interagissent au niveau professionnel. «Ils s’y adaptent avec difficulté», révèle Goor. “Fait intéressant, je dirais que Jake a probablement plus de problèmes avec [it]», Car il occupe désormais une position plus élevée que son supérieur de longue date.

Le changement de hiérarchie pèse également sur la psyché de Holt. “[He] a du mal à maintenir la dignité qu’il porte normalement avec fierté », et il est« frustré par tous les aspects de son nouveau poste ». Cela inclut le fait d’être associé au bureau excentrique Debbie Fogel (joué par Vanessa Bayer de SNL). «Holt n’accepte pas… très faiblement ses faiblesses», dit Goor.

Holt s’inquiète également de son successeur, le capitaine Kim – et il n’est pas seul. “Lors de sa première apparition, elle semble incroyablement gentille”, prévient Goor. Cela rend «plus difficile pour Jake et Holt de comprendre… qui elle est et quels sont ses motifs.»

La première de la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine est diffusée à une heure spéciale, jeudi à 8 / 7c, suivie d’un deuxième épisode autonome dans sa nouvelle plage horaire de 20h30. Regardez une promo inspirée de l’équipe A ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos réflexions sur la rétrogradation de Holt.