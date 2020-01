«Brooklyn Nine-Nine» Cast Photo Saison 7: Nouvelle affiche «Noice» – NBC

HISTOIRES CONNEXES

L’affiche de la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine présente une nouvelle photo de casting «toit»… et un slogan encore meilleur.

Le feuillet officiel (exclusivement obtenu par TVLine et intégré ci-dessous) trouve toute l’équipe se promenant le long du pont de Brooklyn, semblant être des affaires. Si leurs expressions ne rendent pas cela très clair (enfin, la plupart de leurs expressions… nous ne savons pas ce qui se passe avec Hitchcock!), Le slogan qui l’accompagne se lit comme suit: «No More Mr. Noice Guys».

La sitcom dirigée par Andy Samberg – qui a déjà été renouvelée à travers la saison 8 – revient avec une première d’une heure le jeudi 6 février, à 8 / 7c, composée de deux épisodes autonomes. Le premier est «Manhunter», où Jake mène une chasse à l’homme après une tentative d’assassinat contre un conseiller municipal. Pendant ce temps, Holt s’adapte à son nouveau poste d’officier en uniforme tout en travaillant aux côtés de sa nouvelle partenaire, Debbie Fogel (jouée par le vétérinaire de SNL Vanessa Bayer).

Puis, dans l’épisode suivant, intitulé «Captain Kim», le remplaçant de Holt (joué par Nicole Bilderback, dont les crédits incluent des épisodes de Bones, Good Girls et The Rookie) tente de se faire chier avec Jake et l’équipe en les faisant venir chez elle. pour un dîner.

Après son coup d’envoi de la saison 7, Brooklyn Nine-Nine sera diffusé le jeudi à 20h30, après de nouveaux épisodes de Superstore. Faites défiler vers le bas pour voir le nouvel art clé, puis appuyez sur les commentaires et dites-nous s’il vous donne des «frissons, des frissons littéraux».