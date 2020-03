Brooklyn Nine-Nine Recap: Madeline Wuntch – [Spoiler] Enceinte Saison 7

HISTOIRES CONNEXES

Un membre de haut rang du NYPD a été tué à Brooklyn Nine-Nine jeudi – et ce n’était que le deuxième plus grand développement de l’épisode.

Dans le froid ouvert, Terry entra dans la salle de briefing et révéla à l’équipe que – alerte spoil! – la commissaire par intérim Madeline Wuntch (jouée par Kyra Sedgwick) était décédée; sa cause de décès n’a pas été révélée. Holt était convaincu que son archnémèse avait en quelque sorte truqué sa propre mort – “C’est une sorte d’arnaque”, a-t-il déclaré. “Si elle était morte, nous entendrions les bruits d’enfants chantant dans les rues!” – mais une fois qu’il a jeté un coup d’œil à l’intérieur de son cercueil, la réalité s’est installée. Il est retourné au bureau en chantant: «Ding dong! Le Wuntch est mort! ” tout en lançant des bagels à ses camarades hommes et femmes en bleu. Il a ensuite informé Amy et Rosa que maintenant que Wuntch était mort, il reviendrait à son poste légitime de capitaine des Neuf-Neuf.

Auparavant, cependant, Wuntch a de nouveau tenté de ruiner la carrière de Holt – cette fois au-delà de la tombe. Dans ses derniers jours, elle a dit à tout le monde qu’ils s’étaient réconciliés et que Holt avait insisté pour accueillir et organiser son service commémoratif du NYPD. Elle savait qu’il ne serait pas en mesure de résister à sa mauvaise bouche pendant son éloge funèbre, et tous les hauts gradés seraient là; s’il parlait du mal des morts, sa carrière serait terminée.

Mais attendez, il y a plus! Sachant que Holt ferait de son mieux pour livrer un éloge approprié, elle a envoyé son neveu Adam (joué par le vétérinaire de MADtv Michael McDonald) pour se faire passer pour un collègue rival. Adam a enregistré Holt sur bande disant des choses vraiment odieuses à propos de sa tante, qu’il a ensuite projetées derrière le capitaine alors qu’il lisait un éloge funèbre. Heureusement, Holt avait une longueur d’avance sur Wuntch. Il a pensé qu’elle tirerait quelque chose comme ça, alors il a organisé un faux mémorial et l’a rempli de membres d’un groupe d’improvisation local; aucune des personnes présentes n’était en fait membre du NYPD. Un véritable mémorial a suivi, où Holt a réalisé à quel point son ennemi de longue date lui manquerait. Puis, au lieu de lire à haute voix un éloge funèbre préparé, Holt a parlé du fond du cœur:

“Comme beaucoup d’entre vous le savent, Madeline et moi étions des rivales amères, mais je me suis rendu compte qu’elle occupait une place spéciale dans ma vie”, a-t-il déclaré. «Personne ne m’a défié comme elle l’a fait, ni fait que je me sente aussi vivant. Notre relation était comme un match d’échecs épique, et il est difficile de croire qu’elle ne fera jamais un autre mouvement. “

L’épisode s’est ensuite terminé par une scène marquante: après des mois de difficultés à concevoir, Amy est venue voir Jake et a révélé qu’elle était enceinte. Un bébé #Peraltiago est en route!

