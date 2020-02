Brooklyn Nine-Nine Recap: Saison 7 Episode 4 – Debbie, Jimmy Jab Games

HISTOIRES CONNEXES

Un officier de Brooklyn Nine-Nine s’est-il cassé? Cela semble être le cas, d’après la scène des tags à la fin de l’épisode de jeudi.

Tout au long des deuxièmes Jimmy Jab Games, Charles a tenté de renforcer la confiance de Debbie Fogle de Vanessa Bayer. “Vous pouvez faire tout ce que vous pensez”, lui a-t-il dit, avant de perdre son bâton et le titre de “Great Showman” au partenaire de Holt dans la lutte contre le crime. Fogle a pris les mots de Charles à cœur, puis a mis sa nouvelle attitude à l’œuvre de manière inattendue.

Dans les derniers instants de l’épisode, nous avons regardé Fogle pénétrer dans le verrouillage des preuves du quartier. (“Je peux tout faire!”, S’est-elle exclamée. “Tout ce que je me suis dit!”) Elle a utilisé le bâton pour éloigner la caméra de surveillance du crime, puis a rempli un sac polochon roulant avec une quantité alarmante de contrebande.

Jusqu’à ce point, tout ce que nous savions à propos de l’agent Fogle, récemment introduit, était qu’elle avait rejoint le NYPD pour résoudre le mystère de qui avait tué sa sœur jumelle. On ne sait pas si ce dernier développement a quelque chose à voir avec ce fil d’intrigue pendant (et tragique!), Mais tout sera (vraisemblablement) répondu dans l’épisode du 27 février, intitulé “Debbie”. Le synopsis se lit comme suit:

Lorsque de la cocaïne et des armes sont volées dans le dossier des preuves, l’escouade doit enquêter sur les Neuf-Neuf eux-mêmes.

Quant à ce que le reste de l’équipe a fait cette semaine…

* Jake a passé la majorité des Jeux Jimmy Jab à penser à grandir. Tout au long de la compétition, le mari d’Amy a pris une série de décisions irréfléchies – y compris parier leur nouvelle berline dans le cadre d’un pari avec Hitchcock – dans le but de se prouver qu’il n’était pas devenu un “gars ennuyeux et responsable”. En fin de compte, Amy a assuré à Jake qu’il n’avait pas beaucoup changé. il est toujours irresponsable parfois. Puis, avec les encouragements de sa femme (et un coup de pouce d’adrénaline indispensable, gracieuseté d’EpiPen de Fogle), Jake a vaincu Hitchcock, qui était trop dopé sur un cocktail de médicaments de Scully pour terminer le dernier défi Jimmy Jabs.

* Rosa a révélé à Holt que Jocelyn avait rompu avec elle. Ensuite, l’ancien capitaine a accompagné Rosa au Shaw’s Bar pour noyer ses peines dans la bière et le death metal. (Il a également été mentionné en passant que Rosa a réparé sa relation avec ses parents depuis qu’elle est sortie pour la première fois avec eux dans la saison 5.)

La suite de «Jimmy Jab Games» de Brooklyn Nine-Nine a-t-elle répondu à vos attentes? Et qu’avez-vous pensé du cliffhanger centré sur Fogle? Le personnage de Bayer est-il un flic sale? Frappez les commentaires avec vos réactions.