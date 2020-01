Brooklyn Nine-Nine Saison 6 arrive sur Netflix en mars 2020

Brooklyn Nine-Nine a déménagé sa nouvelle maison sur NBC pour la saison 6, mais si vous êtes abonné à Netflix dans le monde, vous serez heureux d’apprendre que la saison 6 de Brooklyn Nine-Nine arrivera sur Netflix en mars 2020.

Brooklyn Nine-Nine est une sitcom de la police américaine créée par Michael Schur et Dan Goor.

La série mettant en vedette un casting incroyable comme Andy Samberg (Lonely Island), Terry Crews (The Expendables) et Andre Braugher (The Mist) est sans doute la sitcom la plus populaire à ce jour.

La série avait 5 saisons à son actif avant que FOX n’annule inexplicablement le spectacle. Il n’a pas fallu longtemps avant que NBC ne décroche l’émission pour sa sixième saison et le réseau s’est déjà engagé à en faire une septième.

Où Netflix transporte-t-il Brooklyn Nine-Nine?

En dehors des États-Unis, Netflix propose Brooklyn Nine-Nine dans plusieurs pays à travers le monde.

Au total, Brooklyn Nine-Nine est disponible en streaming dans plus de 30 pays à travers le monde.

Les pays inclus dans cette liste sont l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Allemagne, Israël, les Pays-Bas, l’Espagne, la Pologne et le Royaume-Uni.

Aux États-Unis, Hulu est la maison de Brooklyn Nine-Nine malgré le fait que Netflix transporte également d’autres comédies et émissions de télévision NBC.

Le passage de Brooklyn Nine-Nine à NBC affectera-t-il sa disponibilité sur Netflix?

Bref, non. Bien que Fox ait diffusé la série avant que NBC ne prenne le relais, la série continue en fait d’être distribuée par NBC, ce qui est le cas depuis la saison 1. Cela signifie que la série continuera à recevoir de nouveaux épisodes dans toutes les régions, car elle est le seul diffuseur du Les États-Unis ont techniquement changé.

Quand la saison 6 de Brooklyn Nine-Nine sera-t-elle sur Netflix?

Nous avons maintenant la confirmation que la sixième saison de Brooklyn Nine-Nine arrivera sur Netflix le 28 mars 2020.

Netflix Canada est peut-être la région la plus chanceuse de tous, car ils reçoivent des épisodes hebdomadaires de Brooklyn Nine-Nine. De nouveaux épisodes arrivent sur Netflix Canada tous les vendredis.

Le compte Twitter de Netflix UK a été bombardé de questions sur la date de sortie de la saison 6 pour l’année écoulée. Autant dire que l’administrateur a été soulagé d’annoncer la date de sortie.

vous, pour la dernière année: OK MAIS QUOI DE B99 s6?!

nous, enfin: 28 mars

– Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 28 janvier 2020

Si vous êtes au Royaume-Uni, la série a également un diffuseur officiel avec une diffusion sur E4. Les épisodes sont disponibles dans un format de rattrapage sur 4oD.

Toutes les régions recevant Brooklyn Nine-Nine saison 6 le 28 mars 2020 sont les suivantes:

ArgentineBelgiqueBrésilRépublique TchèqueAllemagneGrèceHongrieIslandeIsraëlItalieJaponLituanieMexiquePays-BasPologneRomanieRussieSlovaquieAfrique du SudCorée du SudEspagneSuèdeTurquieRoyaume-Uni

Avez-vous hâte de voir la saison 6 de Brooklyn Nine-Nine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.