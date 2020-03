Brooklynn Prince est un jeune reporter – / Film

Brooklynn Prince est un (très) jeune reporter Accueil avant l’obscurité, une nouvelle série d’Apple TV +. Inspiré par l’histoire vraie de Hilde Lysiak, la plus jeune membre de la Society of Professional Journalists, Home Before Dark aime le personnage de reporter enfant de Prince essayant de résoudre une affaire froide qui hante la petite ville dans laquelle son père a grandi. Regardez la bande-annonce de Home Before Dark au dessous de.

Home Before Dark Trailer

Dans Home Before Dark, le projet de Floride, Brooklynn Prince, incarne une jeune fille «qui déménage de Brooklyn à la petite ville au bord du lac de son père (Jim Sturgess) laissé derrière. Alors qu’elle était là, sa poursuite acharnée de la vérité la conduit à dénicher une affaire froide que tout le monde en ville, y compris son propre père, a fait de gros efforts pour enterrer. » Le spectacle est créé et produit par les showrunners Dana Fox et Dara Resnik; écrit et produit par Russel Friend & Garrett Lerner; et exécutif produit par Joy Gorman Wettels pour Anonymous Content, Rosemary Rodriguez et Sharlene Martin.

En plus de Prince et Sturgess, le casting comprend Abby Miller, Kylie Rogers, Joelle Carter, Jibrail Nantambu, Deric McCabe, Michael Weston, Aziza Scott, et Louis Herthum. Le spectacle est une version romancée de la véritable histoire de Hilde Lysiak, qui a lancé Orange Street News, un journal local de Selinsgrove, Pennsylvanie, alors qu’elle n’avait que 8 ans. Lysiak a rapporté un meurtre local à l’âge de 9 ans, qui a soulevé quelques sourcils, auquel le jeune journaliste a répondu: «Je ne pense pas que les gens devraient pouvoir décider pour moi qui je devrais être et ce que je devrais faire. Je n’ai jamais commencé mon journal pour que les gens pensent que j’étais mignon. J’ai lancé Orange Street News pour donner aux gens les informations dont ils ont besoin… Je veux être pris au sérieux. Je suis sûr que d’autres enfants le font aussi. “

Cela ressemble à une configuration soignée pour une série, et j’espère que tout se passera bien. Apple TV + n’a pas exactement eu le meilleur résultat en ce qui concerne la génération de buzz sur leurs émissions originales. Home Before Dark inversera-t-il cette tendance? Nous verrons. Home Before Dark fait ses débuts sur Apple TV + 3 avril.

