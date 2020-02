Brother Le frère de Kate Middleton présente un documentaire sur la dépression

Instagram

James Middleton a expliqué comment ses neuf chiens l’ont aidé à sortir de ses jours les plus sombres …

James Middleton présentera un nouveau documentaire sur la façon dont ses chiens l’ont sauvé de la dépression.

Le frère de Kate Middleton, âgé de 32 ans, a parlé des problèmes de santé mentale qu’il avait et apparaîtra maintenant dans un nouveau programme intitulé “James Middleton’s Super Dogs”, où il travaillera avec le producteur Fulwell 73.

Une source a déclaré à Bizarre TV, une chronique du journal The Sun: «La santé mentale est un sujet très proche du cœur de James et de sa sœur, et il est reconnaissant à ses chiens de l’avoir aidé à sortir de ses jours les plus sombres. Le programme continuera à parler à d’autres personnes qui souffrent et à observer comment un chien peut affecter son humeur et sa dépression. »

James a neuf chiens et a précédemment expliqué comment ils l’avaient aidé à passer à autre chose.

«Mes propres chiens ont joué un rôle essentiel dans ma guérison d’une dépression clinique. Dans cette perspective, je veux célébrer le rôle important que jouent les chiens dans nos vies et l’amour inconditionnel et le soutien qu’ils nous apportent. »

James avait déjà dit qu’il se sentait “coupable” d’avoir été déprimé parce qu’il ne pensait pas qu’il avait le droit de ressentir cela quand il avait été élevé par une famille riche.

Il a alors déclaré: «[La depresión es] ce qui vous maintient au lit, tandis que l’anxiété vous rend coupable d’être là. Je me suis dit: «De quoi devrais-je être déprimé?». J’ai eu tellement de chance avec mon éducation, j’avais tout ce que je voulais. Non pas que je voulais plus, mais il y avait quelque chose qui n’était pas toujours là … Et plus je l’ignorais, plus ça me coûtait. »