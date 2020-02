Brother Le frère de Meghan Markle demande que ses œuvres caritatives commencent par sa famille

Meghan Markle et son frère Thomas Jr

Thomas Markle Jr. dit qu’il a traversé de nombreuses difficultés économiques et que sa sœur n’a jamais tendu la main.

Le demi-frère de Meghan Markle, Thpomas Markle Jr, a honte de la décision que sa sœur a prise aux côtés du prince Harry.

Lors d’une interview pour The Sun, Thomas a déclaré qu’il avait traversé des moments de profond besoin économique et que Meghan ne l’avait jamais aidé à cet égard.

L’homme de 53 ans a déclaré dans la même interview que sa relation de sang avec la duchesse lui avait apporté de nombreux maux:

«Être associé à Meghan m’a presque détruit. Je n’ai pas de maison et j’aurais pu passer sous un pont avec une pancarte en carton demandant de l’argent, mais heureusement, ma mère m’a accueilli. »

L’homme a également dit qu ‘”elle est fatiguée” d’entendre parler des nombreux organismes de bienfaisance auxquels sa sœur et son mari participent, en disant qu’elle devrait commencer à aider sa famille: “Je suis fatiguée d’entendre parler d’elle et Harry aidant les organismes de bienfaisance pour la cause Quoi qu’il en soit, elle aurait dû faire son travail humanitaire avec sa famille. »