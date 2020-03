Brother Le frère d’Edith González a révélé à quel point la mort de l’actrice l’a affecté

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Victor Manuel Gonzálezfrère de Edith González, décédée il y a 9 mois, est allée à la première du dernier film auquel l’actrice a participé, et là, elle a révélé aux médias combien son départ l’avait affecté.

Lors de la première du film “An Honest Feeling in the Dungeon of Oblivion”, réalisé par Luis Barcenas, Ses proches parents étaient présents.

Lors de l’événement, Víctor Manuel González, le frère de l’actrice, s’est ouvert lors d’un spectacle en soirée et a parlé honnêtement de la façon dont il avait géré le départ de sa sœur: «La nuit, il était très difficile de dormir, de s’endormir, car la mémoire, son sourire, son effort sont des choses que l’on n’oublie pas facilement ».

Edith et Víctor Manuel avaient une relation très étroite, sa mort a donc été quelque peu difficile à surmonter. Cependant, il a également déclaré qu’il était très heureux maintenant qu’il avait pu voir la première du dernier film de sa sœur, qu’il avait tourné dans les derniers mois de sa vie, alors qu’il combattait le cancer.

«La nostalgie qu’il n’est plus avec nous, la tristesse, les larmes. Mais aussi de la joie parce que son travail est toujours valable, à tel point qu’il y a encore beaucoup de discussions à son sujet après neuf mois de décès et cela signifie qu’elle a transcendé son travail », a déclaré Victor Manuel aux médias mexicains.

Le 13 juin 2019 était le jour où Edith a perdu la vie et l’une des personnes les plus touchées était la mère de l’actrice, Ofelia Fuentes. Selon Manuel González, sa mère va bien et peu à peu s’est remise de la perte. «Déjà très rétablie de l’accident puis très heureuse, elle plaisante toujours comme elle était et tout le monde me pose des questions sur elle, nous avons encore Ofelia pour pendant », a-t-il expliqué.

Bien qu’il ait également signalé qu’en raison de son âge, sa mère doit déjà faire face à de petits problèmes “Un peu de mal à marcher, car l’âge nous fait payer pour l’utilisation, mais en général, ça va.”

Au cours de l’interview, Víctor Manuel González a également expliqué comment il se porte Constanza Creel González, qui vit actuellement avec son père biologique, le politicien Santiago Creel, et a dit qu’il la voyait très heureuse et qu’elle menait une vie normale, “Santiago s’est très bien comporté, avec beaucoup de patience, et bien, nous nous battons tous, je ne cesserai pas d’être le compagnon moral que j’ai toujours été pour elle.”

Il a également avoué que pour surmonter la mort de sa mère, il devait se rendre chez un thanatologue, car elle était très proche d’Edith González.

