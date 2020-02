Browns QB Baker Mayfield accusé de tromper sa femme

Une femme de l’Ohio prétend avoir rencontré Baker Mayfield dans un parking un mois après son mariage.



Le quart-arrière de Cleveland Browns, Baker Mayfield, est accusé d’avoir trompé sa femme avec une femme de 20 ans de l’Ohio, qui prétend avoir rencontré le nouveau marié dans le parking d’une Cheesecake Factory. Kacie Dingess allègue qu’elle a attiré l’attention de Mayfield pour la première fois en lui envoyant une vidéo Snapchat d’une soirée de pré-saison en août, un mois après que Baker et Emily Mayfield se soient mariés.

Jason Miller / .

Au cours d’une interview accordée à l’émission de radio de Cleveland “Rover’s Morning Glory” au début du mois, Dingess a décrit en détail comment elle et Mayfield ont échangé des photos en ligne avant d’organiser une rencontre. Elle a également montré aux animateurs de radio des photos nues que Baker lui aurait envoyées.

“Il n’arrêtait pas de m’envoyer des SMS, disant” Envoyez-moi des photos “et bla, bla, bla”, a-t-elle affirmé (H / T US Magazine). «Nous avons envoyé des textos pendant un certain temps, puis il a dit:« D’accord, viens me voir. »Alors je suis monté dans ma voiture et j’ai conduit jusqu’à Westlake, et c’était comme derrière Cheesecake Factory dans un parking de développement étrange. . Et donc il m’a envoyé un texto quand j’étais en route et il m’a dit: «Tu dois laisser ton téléphone dans la voiture.»

Une fois à l’intérieur du SUV de Mayfield, Dingess affirme que les deux ont sauté sur la banquette arrière et qu’elle a pratiqué le sexe oral sur lui.

“[When] Je suis partie, je me disais: «Faire du bon travail avec vous», comme plaisanter », raconte-t-elle (H / T US Magazine). “Et il était comme,” Ne dis pas ça! “Et je me disais:” Je plaisante. “Et puis j’ai perdu mon Juul dans sa voiture et nous avons dû le chercher pendant quelques minutes. Il était comme, “OK, eh bien, conduisez prudemment”, et je me suis dit: “OK, à bientôt.” “

Donc, si cet incident s’est réellement produit, pourquoi se présente-t-elle maintenant? Elle a expliqué aux animateurs de radio que Mayfield l’a bloquée sur Twitter, ce qui l’a amenée à le faire passer pour un tricheur.

