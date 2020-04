Bruce Allpress perd sa vie, acteur dans Le Seigneur des anneaux | Instagram

Acteur néo-zélandais Bruce Allpress, Connu pour son énorme rôle dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et la saga Power Rangers, il a perdu la vie le jeudi 23 avril à 89 ans.

Aujourd’hui Hollywood est en deuil après la grande perte de l’acteur Bruce Allpress qui jouait Alder dans Le Seigneur des anneaux: les deux tours.

Heureusement, son départ a eu lieu il était entouré de ses proches chez lui à Auckland.

La provoquer officier de sa mort n’a pas été révélé, mais il y a environ six mois, Allpress a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique.

Avant son grand succès dans Le Seigneur des anneaux, Allpress était dans le cinéma et la télévision néo-zélandais depuis soixante ans et depuis 1960, il a travaillé pour son premier rôle dans un travailler de Vaudeville appelé La série Cheeseman Singer.

Quelques années plus tard, il a participé à diverses séries Comme dans Hunter’s Gold, The Billy T. James Show, Close to Home, Jocko et Mortimer’s Patch, il a eu l’occasion de jouer dans les films néo-zélandais Came a Hot Friday et The Scarecrow.

Le grand acteur a également travaillé comme réalisateur et producteurAinsi que son boutique d’antiquités qu’ils ont géré entre toute la famille.

Papa a vécu une vie extrêmement épanouissante… Il était très gentil avec la grande diversité que l’humanité présente et était un penseur indépendant. Il a été un contributeur précieux et sage au fil des ans chez Allpress Coffee. Il nous manquera beaucoup », ont avoué ses enfants.

Bruce Allpress est devenu un visage bien connu pour le grand public pour sa grande carrière tout au long de sa vie.

Sans doute on se souviendra de toi pour toujours ce merveilleux acteur et Hollywood et le monde du cinéma auront dans leur cœur.

.