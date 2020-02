Bruce aurait deux combinaisons différentes dans le Batman

Depuis que nous avons eu notre premier regard sur Robert Pattinson en costume pour Le Batman Il y a quelques jours, Internet a été inondé d’opinions concernant la tenue que l’ancienne star de Twilight arborera lors du prochain redémarrage de Matt Reeves du Dark Knight. Certains fans étaient plus que satisfaits de ce qu’ils voyaient, tandis que d’autres n’étaient pas tout à fait aussi enthousiastes, certains aspirant déjà aux jours de l’énorme Caped Crusader de Ben Affleck, ainsi que des comparaisons peu flatteuses avec l’émission de télévision classique du camp d’Adam West.

Le fait qu’un test de caméra qui dure moins d’une minute a généré autant de bavardages en ligne montre à quel point l’anticipation entoure déjà The Batman, qui ne tourne que depuis quelques semaines. En tant que l’un des super-héros les plus populaires de l’histoire et la star d’innombrables films à succès au cours des 30 dernières années, Reeves et son équipe créative connaissent exactement le type de tâche à accomplir pour s’assurer que le dernier redémarrage du personnage dure. à la hauteur des attentes.

Alors que le jugement pour le costume devrait au moins être réservé jusqu’à ce que nous ayons la chance de le voir en plein flux, des sources proches de We Got This Covered – les mêmes qui ont dit que Transformers était en train de redémarrer l’année dernière, et que Hopper reviendrait dans Stranger Things la saison 4, dont nous savons maintenant qu’elles sont vraies – nous ont dit que ce n’était peut-être pas la même combinaison que Bruce Wayne porte pour tout le film. Et c’est parce que le Batman de Pattinson aura apparemment deux costumes différents dans The Batman.

Nos informations indiquent que Bruce commencera le film avec le costume vu dans la séquence de test, qui a plus d’une esthétique low-fi, avant de passer à un nouveau Batsuit que nous avons entendu arborera une palette de couleurs similaire à celle du classique série animée, aux yeux blancs. Et bien qu’il ne soit pas clair quand nous allons y jeter un œil, Reeves a déjà confirmé que Le Batman n’est pas une histoire d’origine et trouvera le plus grand détective du monde au cours de sa deuxième année de travail. Donc, cela n’aurait de sens que pour une recrue relative de mettre à jour sa garde-robe, surtout si l’on considère les méchants auxquels il est confronté.